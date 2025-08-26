VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RU«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединяют усилия для создания и продвижения российского кино...

«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединяют усилия для создания и продвижения российского кино на глобальном рынке

editor
By editor
109
газпром-москино
Фото © «Газпром-Медиа Холдинг»

25 августа в рамках II Московской международной недели кино «Газпром-Медиа Холдинг» и АНО «Москино» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместное производство и продвижение кино для российского и зарубежного зрителя, а также продвижение образа Москвы. Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян и генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов.

Партнерство нацелено на создание качественного контента для глобальной аудитории, обмен экспертизой и технологиями в сфере кинопроизводства. Фокус будет сделан на взаимодействии по проектам, способствующих укреплению международного авторитета российского киноискусства и продвижению национальной культуры на мировой арене.

«“Газпром-Медиа Холдинг” высоко ценит подобные партнерства. Объединяя экспертизу лидирующего медиахолдинга страны и ресурсы “Москино”, представляющего одну из самых креативных столиц мира – город Москву, мы планируем снимать проекты, которые смогут достойно представить российскую культуру и завоюют признание глобальной аудитории», – прокомментировал Борис Ханчалян.

«Сотрудничество с таким крупным холдингом, как «Газпром-Медиа», важно по двум основным причинам. Прежде всего, соглашение подчеркивает значимость Московского кинокластера для отечественной киноиндустрии. Кроме того, “Газпром-Медиа Холдинг” усиливает работу на международном направлении, которое является одним из приоритетных для нас – как для организации съемок совместных проектов в столице, так и для продвижения образа Москвы за рубежом», – заявил генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов.

В практическом плане «Газпром-Медиа Холдингу» будет оказано содействие со стороны «Москино» в части доступа к современным площадкам Московского международного кинокластера–кинопарку «Москино» и кинозаводу «Москино» – для съемок национальных и международных проектов. Совместными усилиями стороны будут работать над созданием и продвижением образа Москвы как уникального креативного центра, представляющего интерес для мирового сообщества.

Кроме того, в рамках соглашения планируется взаимодействие в организации и проведении крупных культурных событий, таких как кинофестивали, а также оказание взаимной информационной поддержки совместных инициатив.

Предыдущая статья
Вышли новые серии многосерийного детектива «Спасская»
Следующая статья
Спектакль Жасмин объединил участников Международного детского культурного форума

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru