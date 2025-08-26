«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединяют усилия для создания и продвижения российского кино на глобальном рынке

25 августа в рамках II Московской международной недели кино «Газпром-Медиа Холдинг» и АНО «Москино» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместное производство и продвижение кино для российского и зарубежного зрителя, а также продвижение образа Москвы. Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян и генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов.

Партнерство нацелено на создание качественного контента для глобальной аудитории, обмен экспертизой и технологиями в сфере кинопроизводства. Фокус будет сделан на взаимодействии по проектам, способствующих укреплению международного авторитета российского киноискусства и продвижению национальной культуры на мировой арене.

«“Газпром-Медиа Холдинг” высоко ценит подобные партнерства. Объединяя экспертизу лидирующего медиахолдинга страны и ресурсы “Москино”, представляющего одну из самых креативных столиц мира – город Москву, мы планируем снимать проекты, которые смогут достойно представить российскую культуру и завоюют признание глобальной аудитории», – прокомментировал Борис Ханчалян.

«Сотрудничество с таким крупным холдингом, как «Газпром-Медиа», важно по двум основным причинам. Прежде всего, соглашение подчеркивает значимость Московского кинокластера для отечественной киноиндустрии. Кроме того, “Газпром-Медиа Холдинг” усиливает работу на международном направлении, которое является одним из приоритетных для нас – как для организации съемок совместных проектов в столице, так и для продвижения образа Москвы за рубежом», – заявил генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов.

В практическом плане «Газпром-Медиа Холдингу» будет оказано содействие со стороны «Москино» в части доступа к современным площадкам Московского международного кинокластера–кинопарку «Москино» и кинозаводу «Москино» – для съемок национальных и международных проектов. Совместными усилиями стороны будут работать над созданием и продвижением образа Москвы как уникального креативного центра, представляющего интерес для мирового сообщества.

Кроме того, в рамках соглашения планируется взаимодействие в организации и проведении крупных культурных событий, таких как кинофестивали, а также оказание взаимной информационной поддержки совместных инициатив.