Спектакль Жасмин объединил участников Международного детского культурного форума

Показ сцен музыкального спектакля «Буратино и Золотой ключик», созданного театральной студией «Сны Алисы», успешно прошел на IV Международном детском культурном форуме в Москве, вызвав бурю положительных эмоций и оваций у благодарных зрителей. Эта яркая постановка с участием детей с особенностями развития и нейротипичных артистов является частью масштабного проекта по развитию центров инклюзивной культуры, идеологом которого выступает заслуженная артистка России певица Жасмин.

Мюзикл «Буратино и Золотой ключик», поставленный к юбилею композитора Алексея Рыбникова, был выбран не случайно: как и в творчестве прославленного композитора, в спектакле заложена мощная идея мечты, надежды и настоящей дружбы. В рамках мероприятия зрители не только насладились захватывающими сценами из спектакля, но и стали участниками уникального открытого урока-репетиции с композитором и педагогом Николаем Чермошенцевым — редкой возможностью прикоснуться к искусству изнутри. Таким образом творческий союз участников форума и юных артистов превратил мюзикл «Буратино и Золотой ключик» в настоящий праздник равенства, дружбы и вдохновения, напоминая всем о силе искусства в преодолении любых границ.

Для самой Жасмин тема детства и творчества — особая, она считает, что у юных артистов с особенностями развития есть невероятный потенциал: «Для меня счастье — видеть, как дети раскрываются на сцене. Каждый из них уникален, каждый талантлив по-своему. Уверена, наши центры станут пространством, где дети еще больше поверят в себя, где они обретут новых друзей и где каждый получит возможность быть услышанным. Искусство лечит и объединяет, и я хочу, чтобы таких историй было как можно больше».

Премьера спектакля «Буратино и Золотой ключик», посвященного юбилею известного композитора Алексея Рыбникова, состоялась в мае в Москве. В постановке участвовали больше 60 артистов из инклюзивной студии. Показ дал старт инициативе по созданию Центров инклюзивной культуры — проекта, направленного на создание пространств для социальной адаптации и творческой реализации детей с особенностями развития. Главная цель — помочь детям раскрыть свои таланты через искусство, научиться работать в команде и получить сценический опыт. Занятия в них будут проходить под руководством опытных педагогов и наставников. Такие центры будут открыты в России и странах СНГ.