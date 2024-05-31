«Гениальный дилетант». К 220-летию со дня рождения М.И. Глинки

К Дню рождения композитора М.И. Глинки, отмечается 1 июня, в Российском национальном музее музыки открылась выставка «Гениальный дилетант».

Дворянин и дилетант – таким его видели современники. Глинка не имел профессионального музыкального образования, но при этом стал создателем отечественной национальной оперы и «отцом» русской классической музыки.

«Гениальный дилетант» Глинка всю жизнь учился у прославленных педагогов и стал композитором-профессионалом высочайшего уровня: обрел мастерство и достиг совершенства, освоил разные стили и традиции, создал уникальный музыкальный язык.

Спустя 220 лет со дня рождения Михаила Ивановича сегодня становятся вновь актуальны рассуждения о значении его наследия, о русской национальной идее, пути композитора от салонов к большой сцене, от первых проб пера – к созданию опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», симфонических шедевров «Камаринская», «Арагонская хота», «Вальс-фантазия» и др.

«Выставка раскрывает ту часть русской музыкальной истории, которая связана с периодом до появления первых русских консерваторий, когда профессии “композитор” фактически не существовало и она еще не была принята обществом. Более того, в среде сложилось разделение на профессиональных композиторов (сочинителей, творцов), т.е. тех, кто находился на службе, и свободных художников-дилетантов, которые сочиняли для собственного удовольствия, и были весьма успешны», — отметил генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Выставка содержит четыре раздела: «Музыкальный салон» (путь становления композитора-дилетанта и опыт салонного музицирования), «Быль и небыль» (исторические и эпические сюжеты опер Глинки), «“Свои” и “чужие”» (столкновение национальных культур в произведениях композитора), «Русский дух» (образ, красота и традиции русского народа). Разделы повествуют о жизненном пути выдающегося музыканта, его сочинениях и новаторстве, поисках русской национальной идеи.

Выставка основана на материалах и предметах из собрания Российского национального музея музыки, а также из фондов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина и Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени.

В выставке представлены подлинные предметы, принадлежавшие композитору, театральные костюмы, живопись, гравюры и литографии, музыкальные инструменты и макеты декораций. Среди живописных работ – редкие произведения К.А. Коровина, И.Я. Билибина, В.А. Гартмана, Б. К. Билинского, В.М. Васнецова, А.Я. Головина и др.

Украшением выставки является эскиз декорации к опере «Жизнь за царя» («Ипатьевский монастырь в зимнюю ночь») С.А. Саврасова в Большом театре России в 1870 году.

Среди специально отреставрированных предметов к выставке — мемориальный прикроватный столик М.И. Глинки из его дома в селе Новоспасское, где композитор жил до 1812 года. Также отреставрирован еще один мемориальный музейный предмет – музыкальная рукопись старинной цыганской песни «Ах, когда б я прежде знала», которую исполняла известная цыганская певица Стеша.

Была восстановлена графическая работа в смешанной технике 1881 года, на которой запечатлены исполнители ролей из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». Все вокалисты, учащиеся Московской государственной Консерватории, изображены в окружении декораций к опере.

Дополнят выставку два отреставрированных кресла из карельской берёзы середины XIX в., принадлежавшие семье арфистки, народной артистки Ксении Эрдели. Кресла декорированы золочёными накладками, имеют оригинальный резной декор спинки.

Известный критик XIX века А.Н. Серов утверждал: «Музыка, так же, как и всякий другой человеческий язык, должна быть неразлучна с народом, с почвою этого народа, с его историческим развитием». М.И. Глинка приложил много усилий, чтобы русская музыка заняла достойное место в мировой музыкальной культуре.

Руководитель выставочного проекта – Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ.

Куратор — Лидия Адэр, кандидат искусствоведения, Арт-директор Центра современных технологий в искусстве Арт-паркИНГ, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства

Научный куратор – Наталия Тартаковская, главный эксперт по фондам Российского национального музея музыки.