Выставка «МУАРстерские» открылась в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет ежегодную выставку работ участников творческих занятий Музея архитектуры – «МУАРстерские».

МУАРстерские – творческие студии при Музее архитектуры, в которых дети и взрослые изучают искусство разных стран и эпох, разрабатывают архитектурные проекты, исследуют возможности графических материалов, создают мозаики, изразцы и снимают анимационные фильмы. Традиционно в начале лета, в преддверии Дня защиты детей открывается выставка произведений участников МУАРстерских. Результаты работы восьми студий можно будет увидеть в пространстве Аптекарского приказа.

В 2024 году исполняется 10 лет со дня основания МУАРстерских. Первые детские программы появились в Музее архитектуры в 2014 году. За это время педагоги музея провели более 4 000 занятий, а количество курсов увеличилось за 10 лет с двух до двадцати.

«Для нас и для участников МУАРстерских необыкновенно волнующим моментом является подведение творческих итогов учебного года. Уникальный выставочный дизайн, афиша на фасаде, анонсы в социальных сетях, две недели монтажных работ и торжественный вернисаж – все происходит точно так же, как при подготовке любой другой выставки музея. Мы очень рады, когда участники МУАРстерских возвращаются к нам на экскурсии и новые занятия, и надеемся, что на протяжении многих лет они будут рядом с нами, возможно, кто-то станет архитектором, художником или просто навсегда останется другом музея и подружит с музеем своих детей», – говорит директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева Наталья Шашкова.

Каждый из разделов выставки посвящен одной из студий МУАРстерских.

Ученики студии мозаики на протяжении учебного года осваивают процесс создания мозаики и под руководством педагога воплощают собственные идеи. На выставке будут представлены как завершенные работы, так и те мозаики, которые ещё предстоит доделать. Так, посетители выставки смогут увидеть процесс создания мозаичного изображения.

Студия архитектурной керамики посвящена изучению технологии изготовления изразцов. Участники начинают работу над изразцом с создания эскиза, затем вылепливают объёмную пластилиновую модель, по ней отливают форму из гипса и только потом приступают к изготовлению керамического изразца.

Подростки из «Макетной лаборатории» провели учебный год, исследуя двор музея: изучали архитектуру усадьбы Талызиных, наблюдали за тем, как проводят время во дворе посетители и сотрудники музея. В результате ребята создали гипсовый макет комплекса усадьбы. Творческая часть курса подразумевала разработку проектов временных павильонов для скульптурного дворика музея.

Младшая группа «Макетной лаборатории» экспериментировала с различными материалами. Из картона и бумаги ребята создавали проекты домов для своих семей и друзей. Работая с гипсом, они делали градостроительные макеты, чтобы узнать, как новые здания вписываются в городскую среду.

Курс «Видеть и рисовать» сочетает в себе изучение графических техник и создание личных творческих проектов. Учебный год участники начали со знакомства с различными материалами: пробовали рисовать тушью и углем, акварелью и сангиной, карандашом и пастелью, а также изучали технику печатной графики и даже лепили пластилиновые скульптуры. Некоторые занятия проходили за пределами мастерской: в Анфиладе усадьбы Талызиных и в пространстве музейного Флигеля «Руина» ребята осваивали работу с перспективой и светотенью. Финалом курса стал творческий проект, где каждый участник создал в любимой технике работу, посвященную собственным переживаниям.

«Мастерская» – курс для подростков, которые в течение года изучали историю искусства. Погрузившись в культуру античности, ребята под руководством педагогов подготовили театрализованную постановку «Одиссея», в которой тексты Гомера звучали вместе со стихотворениями Иосифа Бродского и Бориса Рыжего. На выставке можно будет увидеть фотографии спектакля и элементы реквизита. А специально к выставке ребята сделали макет мастерской, в которой в течение года проходили занятия.

Впервые в этом году на выставке МУАРстерские представлен курс «Анимационная лаборатория», в рамках которого подростки и взрослые знакомились с различными техниками покадровой анимации. На занятиях оттачивали художественное мастерство: рисовали, делали коллажи и даже объёмные фигуры. Отдельно рассматривали технические аспекты работы художника-аниматора — учились пользоваться необходимым для съёмки оборудованием и программами. Итогом стали три анимационных фильма, которые будут показаны на выставке. «Мир сквозь века» – курс, на котором младшие школьники изучают историю искусства и архитектуры: от Древнего Египта до начала XX века. В финале курса каждый участник выбрал любимый период и создал книжку-гармошку – зин. В зинах собраны рисунки и заметки, посвященные наиболее значимым постройкам, архитекторам и художникам.

На выставке представлено более 200 работ: макеты и рисунки, созданные юными архитекторами и художниками, мозаики, собранные детьми и взрослыми, керамические изразцы и рельефы, анимационные фильмы. Авторами работ стали дети от 9 лет и взрослые всех возрастов.

«МУАРстерским уже 10 лет. За эти годы наши педагоги проделали огромную работу. Тысячи детей и взрослых вместе с ними изучали историю искусства, пробовали себя в роли архитекторов и художников. Для наших учеников уютные мастерские на Воздвиженке стали важным местом, местом, где ждут друзья, где не страшно пробовать новое, где искусство – это радость», – рассказывает куратор выставки Варвара Алешина.

«В МУАРстерские хочется возвращаться: на ещё один курс по истории архитектуры, в новую смену АРХИлагеря, на занятие по скетчингу… На каждом нашем мероприятии мы видим знакомые лица детей и взрослых, которые приходят к нам снова и снова», – комментирует куратор выставки Альбина Сюняева.