«Стремлюсь достигнуть уровня своего героя»: на Пятом премьера сериала «Закон тайги» с Александром Дьяченко

На Пятом канале стартует премьерный показ многосерийного фильма «Закон тайги». Бывший контрразведчик наведет порядок в приграничной глубинке. Главную роль исполнил Александр Дьяченко.

Главный герой детектива — Николай Устюжанин, полковник военной контрразведки. Из-за проваленной операции его отстраняют от работы в органах. Старый друг и сослуживец приглашает Николая возглавить лесное хозяйство в глухом приграничном районе. По дороге в лесничество неизвестные в масках совершают нападение на автомобиль главы района. Устюжанин понимает, что «скучно» ему тут не будет.

Александр Дьяченко, исполнитель главной роли в сериале «Закон Тайги»:

— Он же ведь охраняет лесные массивы нашей родины. А там же, чего только не происходит в этом лесу. Мой герой доходит от одной стены дома до другой и уже обязательно ввязывается в какую-то схватку со злом.

Должность местного лесничего в районе считается в прямом смысле расстрельной. Некоторые предшественники Устюжанина были убиты или бесследно исчезли. Полковнику придется столкнуться с браконьерами, незаконным предпринимательством, контрабандистами, черными копателями и коррупционерами в органах власти.

Появление нового человека в маленьком городе – всегда новость. Особенно, если это свободный мужчина. Поэтому дамы начнут охоту за его сердцем.

Александр Дьяченко, исполнитель главной роли в сериале «Закон Тайги»:

— Я бы тоже ничего не имел против девушек, но мне сложно в них разобраться. В поиске той самой единственной не хотелось бы потерять себя. Поэтому «идти по рукам» мой герой не намерен.

Устюжанин живет по собственному нравственно-моральному кодексу и всегда ему следует, никогда не изменяет себе и любые обстоятельства, даже самые сложные, воспринимает через внутреннюю собранность, радость и оптимизм.

Можно ли выстоять одному против бандитов и скрытого врага и найти настоящую любовь глухих лесах, об этом узнают зрители Пятого канала.