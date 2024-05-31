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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Стремлюсь достигнуть уровня своего героя»: на Пятом премьера сериала «Закон тайги» с Александром Дьяченко

editor
By editor
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закон тайги - сериал

На Пятом канале стартует премьерный показ многосерийного фильма «Закон тайги». Бывший контрразведчик наведет порядок в приграничной глубинке. Главную роль исполнил Александр Дьяченко.

Главный герой детектива — Николай Устюжанин, полковник военной контрразведки. Из-за проваленной операции его отстраняют от работы в органах. Старый друг и сослуживец приглашает Николая возглавить лесное хозяйство в глухом приграничном районе. По дороге в лесничество неизвестные в масках совершают нападение на автомобиль главы района. Устюжанин понимает, что «скучно» ему тут не будет.

Александр Дьяченко, исполнитель главной роли в сериале «Закон Тайги»:

— Он же ведь охраняет лесные массивы нашей родины. А там же, чего только не происходит в этом лесу. Мой герой доходит от одной стены дома до другой и уже обязательно ввязывается в какую-то схватку со злом.

Должность местного лесничего в районе считается в прямом смысле расстрельной. Некоторые предшественники Устюжанина были убиты или бесследно исчезли. Полковнику придется столкнуться с браконьерами, незаконным предпринимательством, контрабандистами, черными копателями и коррупционерами в органах власти.

Появление нового человека в маленьком городе – всегда новость. Особенно, если это свободный мужчина. Поэтому дамы начнут охоту за его сердцем.

Александр Дьяченко, исполнитель главной роли в сериале «Закон Тайги»:

— Я бы тоже ничего не имел против девушек, но мне сложно в них разобраться. В поиске той самой единственной не хотелось бы потерять себя. Поэтому «идти по рукам» мой герой не намерен.

Устюжанин живет по собственному нравственно-моральному кодексу и всегда ему следует, никогда не изменяет себе и любые обстоятельства, даже самые сложные, воспринимает через внутреннюю собранность, радость и оптимизм.

Можно ли выстоять одному против бандитов и скрытого врага и найти настоящую любовь глухих лесах, об этом узнают зрители Пятого канала.

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