В киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы «В потоке трех стихий»

Когда-то у Влада Фокина было все – спортивная карьера по прыжкам в воду, большое будущее, Олимпийские игры, лучший друг. Но сейчас он переживает кризис, и неизвестно, как бы он закончился, если бы к нему не пришли следователи с необычным предложением. Влад должен принять участие в соревновании по клифф-дайвингу и помочь следователям вычислить грабителей среди экстремалов-любителей. Влад отправляется в Крым и помимо всего прочего встречает там бывшего лучшего друга, который каким-то образом связан с преступниками. Как именно – это ему и предстоит выяснить, а заодно наладить свою жизнь и вернуть себе стремление к участию в соревнованиях.

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Главные роли в фильме исполнили Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев и Олег Васильков. Кроме того, в фильме дебютировали титулованные российские спортсмены: Роман Измайлов, многократный чемпион и призер чемпионатов России и Мира по прыжкам в воду, Артем Сильченко, чемпион мира по клифф-дайвингу, каскадер и Елена Вайцеховская, Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду.

На российские экраны картину выпустила кинопрокатная компания «Наше кино», производство — кинокомпании «Мечта» и «Друзья». Перед показом зрителей приветствовали создатели фильма.

Станислав Дружинин, президент Федерации по прыжкам в воду и продюсер:

«Хочу сказать самое важное, что это один из немногих во всем мире фильм про прыжки в воду. В прошлом году исполнилось 100 лет отечественным прыжкам в воду, и мы решили сделать ряд мероприятий, связанных с этим событием, одним из которых и стал фильм «В потоке трех стихий». Картина, конечно, снималась не просто, мы делали его в разных локациях: Севастополь, Крымское побережье, Екатеринбург, Москва, Московская область. Это большая работа, и я хотел бы поблагодарить людей, которые непосредственно снимались в фильме — актеров, съемочную группу, наших спортсменов и тренеров. И, конечно же, хотел бы поблагодарить режиссера фильма, Ирину Гобозашвили, которая написала сценарий и создала эту картину».

Владимир Сычев, исполнитель одной из ролей и продюсер фильма:

«Для меня этот фильм особенно волнителен тем, что в нем дебютировала моя младшая дочь Мария, которая здесь сыграла одну из главных ролей. Хочу отметить, что с этой съемочной группой мы делаем уже вторую полнометражную картину о спорте: первая была про регби, а сейчас про прыжки в воду. Снимая такие фильмы, мы мотивируем молодежь, чтобы она занималась спортом».

Также слово взял заместитель председателя Государственной Думы РФ и председатель попечительского совета Российской Федерации по прыжкам в воду Владислав Даванков:

«Я люблю этот вид спорта и знаю, каким фанатом является Станислав Дружинин. Этот фильм про любовь друг к другу, к Родине, к спорту, а также про достижения и препятствия».

Гостями премьеры стали Владимир Сычев со своей дочерью Марией, Александр Головин с супругой, Алексей Шевченков, Сергей Филин с супругой, Елена Борщева, певица Таша Белая, рэпер Птаха, Владимир Левкин с семьей, Ирина Йовович, Альбина Кабалина, Виктория Корлякова, Екатерина Данилова, Глафира Козулина, Анна Ещенко, Екатерина Кобба, Лариса Вербицкая, Олеся Грибок, Анна Калашникова, Юлия Беретта, Янина Мелихова, Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и другие.

Фото – Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ