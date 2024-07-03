«Горячая Премьера» в легендарном «Mумий Тролль бар»

28 июня в легендарном «Mумий Тролль бар» прошла «Горячая Премьера» от телеканала MUSICBOX GOLD!

«ГОРЯЧАЯ ПРЕМЬЕРА» — это долгожданное и традиционное мероприятие, на котором артисты презентуют свои взрывные коктейли из новинок, доступных для прослушивания на различных музыкальных площадках.

Взрывная атмосфера из горячих новинок точно подняла настроение и заставила всех-всех танцевать до упаду!

Энергично открыл программу Eduardo Ross с его зажигательным треком на испанском языке. Артист во время своего выступления максимально раскачал зал. Дальше на сцену вышла Анна Калашникова и покорила зрителей обилием розового цвета в своем луке. Впрочем, это лишь добавило нежности ее образу!

МИЧЕЛС удивил публику своим ярким номером, а сразу за ним на сцену поднялись Sandra Top & TEYA со своим треком про истинные чувства. Простота и искренность артисток, а также их проникновенные строки точно запали каждому в душу.

Продолжила взрывать вечер хитов ARSENEVA. И сразу же сразила всех своей элегантностью! За ней следующим номером вышла Юлия Беретта, и она точно знала, как работать с публикой, потому что в стороне от танцев во время ее выступления никто не остался, а песни про женщин не оставили равнодушными ни одну красотку в зале!

Завершил вечер секретный гость со своей сногсшибательной программой – Александр Асташонок!

Постоянный ведущий «Горячей премьеры» Роман Миров поднял настроение зрителям и сделал этот вечер ещё более уютным и красочным!