Говорит Главная выставка страны: история радио ВДНХ

13 февраля отмечается Всемирный День радио. Этот день — повод вспомнить об истории радиовещания на территории ВДНХ, а также рассказать о том, как сейчас устроен современный радиовещательный комплекс Выставки. Представить Выставку без ее радио — музыки, которая перекликается с временами года и праздниками, важных объявлений и знакомых голосов — просто невозможно. История радио ВСХВ, а позже ВДНХ — одна из интереснейших страниц истории развития отечественного радиовещания.

История выставочного радио

История радио Главной выставки страны началась 4 сентября 1940 года. Тогда в здании Колхозного клуба раздела «Новое в деревне» Всероссийской сельскохозяйственной выставки открылась показательная районная редакция радиовещания. Основное отличие у радио ВСХВ (позднее — ВДНХ СССР) от местных радиоузлов того времени было в техническом оснащении. На Выставке работало радио полного цикла: радиоредакция, студии записи и перезаписи, подготовка (монтаж) и трансляция эфира.

В 1954 году главной задачей радио ВДНХ стала организация вещания для экскурсантов и посетителей Выставки. Редакция теперь уже местного радиовещания переехала в новое здание — строение №546 «Дом связи». Половина здания была отдана под местную выставочную телефонию, включая правительственную линию связи. Вторую половину занял радиовещательный комплекс, оснащенный новейшим оборудованием того времени. Здесь размещались: центральная аппаратная, аппаратная звукозаписи, две студии записи и вещания с оборудованием (ламповые усилители, студийные магнитофоны и многое другое).

Изнутри студии были отделаны специальными акустическими материалами, что позволяло создавать здесь записи для союзного вещания. Будучи по сути выставочным, радиоузел ВСХВ (позже ВДНХ) имел статус государственного и непосредственную связь с радиовещательным комплексом «Останкино».

Звуки музыки, знакомые всем голоса

В Доме связи записывались выступления гостей Выставки, тружеников-передовиков, репортажи для республиканского радиовещания, а также озвучивались научные и учебные фильмы, диафильмы, механизированные стенды всех павильонов. В эфире звучали голоса дикторов Всесоюзного радио и радио «Маяк». Радиоузел являлся учебно-методической площадкой для подготовки дикторов под руководством Юрия Левитана (официальный голос Выставки в 50-е годы), а позже — под руководством ученика Левитана, Юрия Фролова. По радио можно было услышать лучшие произведения русской и зарубежной музыки, выступления первых лиц страны: Никиты Сергеевича Хрущева, Леонида Ильича Брежнева. В 1975 году к 30-летию победы в Великой Отечественной войне именно отсюда впервые транслировалась песня «День Победы» на открытом пространстве.

Летом программа радиовещания ВДНХ занимала 14–15 часов в сутки. «…Девять часов утра. Говорит радио Выставки!» — с этих слов начинались ежедневные радиопередачи.

В 1990-е годы в Доме связи располагались администрация радиослужбы Всероссийского выставочного центра, контактная телефонная станция и действующая радиоточка. Вплоть до 2015 года в четырех помещениях этого здания регулярно проводились съемки кинофильмов и телевизионных программ. Так, в 2004 году именно здесь снимались сцены сериала «Говорит Москва». Работающее оборудование, предметы бытования и интерьеры сохранились по сей день.

Сегодня в знаменитом Доме связи ВДНХ, имеющем статус исторически ценного и градоформирующего объекта, ведется капитальный ремонт. На фасаде обновленного строения гости Выставки вскоре смогут увидеть мемориальную доску, посвященную самому известному диктору СССР — Юрию Левитану.

Продолжение лучших традиций радиовещания

Сегодня радио ВДНХ входит в состав объектовой системы оповещения Выставки, она размещена в павильоне №1 «Центральный». Большая часть эфирного времени отдана музыке и составляет 35 минут из часа. В репертуаре радио ВДНХ, который создан с учетом предпочтений посетителей, более 280 музыкальных композиций. Среди них: советские и современные популярные песни, классические произведения и мелодии из любимых кинофильмов. Плейлист радио ВДНХ составляется специально для каждого времени года и регулярно обновляется.

К праздникам, которые отмечают на территории Выставки, создаются музыкальные подборки с соответствующей тематикой — для Нового года, Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня защиты детей, Дня рождения ВДНХ, Дня города Москвы и многих других. В 2022 году ко Дню Победы транслировались фронтовые дневники в исполнении актеров ведущих московских театров. В честь праздников, отмечаемых в странах СНГ, по радио ВДНХ звучат национальные мелодии.

Помимо музыкальных композиций в плейлист радио Выставки включен музыкальный блок от информационного партнера ВДНХ «Дорожное радио», рекламные блоки, социальные объявления и визитная карточка Выставки — гимн ВДНХ, который транслируется пять раз в день: в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00. Официальным голосом ВДНХ сегодня является голос Дмитрия Губерниева.

Радиотрансляция на ВДНХ ведется ежедневно с 08:00 до 23:00. Зона покрытия: от арки Главного входа и до площади Промышленности, а также от входа в парк «Останкино» со стороны Ботанической улицы и у Садового пруда. В ближайших планах: расширение зоны трансляции до всей территории ВДНХ, включая Кольцевую дорогу и зону каскада Каменских прудов. А к летнему сезону на ВДНХ начнет работать система оповещения парка «Орион» с собственной музыкальной программой.