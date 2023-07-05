Казахстан – страна с развитой экономикой, обладающая привлекательностью для многих лиц, желающих принять гражданство. Процесс получения паспорта республики требует предварительной подготовки и соблюдения определённых требований. Изучение этой процедуры поспособствует адаптации. Нужно заранее знать, как получить гражданство Казахстана и что для этого потребуется.
Способы получения гражданства страны
Закон РК «О гражданстве» определяет четыре способа получения паспорта страны:
- По рождению. Лица, родившиеся на территории республики, имеют право на жительство независимо от национальности родителей. Главным условием является постоянное проживание на территории страны.
- Воссоединение семьи. Если ближайшие родственники являются жителями Казахстана, возможно получение паспорта путем воссоединения семьи. Необходимо учесть, что этот процесс может потребовать времени.
- Восстановление документов. Лицам, ранее являвшимся гражданами Казахстана, предоставляется возможность восстановить паспорт. Для этого необходимо предоставить подтверждение того, что ранее был получен паспорт республики, и соответствующие документы, подтверждающие личность.
- Натурализация. Лицам, прожившим на территории страны не менее пяти лет, имеющим источник дохода и знающим государственный язык, может быть предоставлено гражданство путем натурализации. Дополнительным условием является отсутствие судимостей.
Каждый из указанных способов имеет свои особенности и требует тщательной подготовки документов и умения ориентироваться в законодательстве.
Как подготовиться заранее?
Предварительная подготовка включает сбор необходимых документов, среди которых: загранпаспорт, свидетельство о рождении, справки о состоянии здоровья, документы об образовании, справку о несудимости. Обязательным шагом является изучение истории страны, культуры, традиций и основ государственного языка.
Сотрудничество с миграционной компанией
Зная, как получить казахстанское гражданство, можно заранее продумать каждый этап. Обращение к специализированной миграционной компании Migration Union сократит время и упростит процесс получения паспорта. Профессионалы помогут собрать необходимые документы, проконсультируют по сложным вопросам, предоставят юридическую поддержку. Результатом станет экономия времени, сил и предотвращение возможных ошибок.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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