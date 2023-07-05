Казахстан – страна с развитой экономикой, обладающая привлекательностью для многих лиц, желающих принять гражданство. Процесс получения паспорта республики требует предварительной подготовки и соблюдения определённых требований. Изучение этой процедуры поспособствует адаптации. Нужно заранее знать, как получить гражданство Казахстана и что для этого потребуется.

Способы получения гражданства страны

Закон РК «О гражданстве» определяет четыре способа получения паспорта страны:

По рождению. Лица, родившиеся на территории республики, имеют право на жительство независимо от национальности родителей. Главным условием является постоянное проживание на территории страны.

Воссоединение семьи. Если ближайшие родственники являются жителями Казахстана, возможно получение паспорта путем воссоединения семьи. Необходимо учесть, что этот процесс может потребовать времени.

Восстановление документов. Лицам, ранее являвшимся гражданами Казахстана, предоставляется возможность восстановить паспорт. Для этого необходимо предоставить подтверждение того, что ранее был получен паспорт республики, и соответствующие документы, подтверждающие личность.

Натурализация. Лицам, прожившим на территории страны не менее пяти лет, имеющим источник дохода и знающим государственный язык, может быть предоставлено гражданство путем натурализации. Дополнительным условием является отсутствие судимостей.

Каждый из указанных способов имеет свои особенности и требует тщательной подготовки документов и умения ориентироваться в законодательстве.

Как подготовиться заранее?

Предварительная подготовка включает сбор необходимых документов, среди которых: загранпаспорт, свидетельство о рождении, справки о состоянии здоровья, документы об образовании, справку о несудимости. Обязательным шагом является изучение истории страны, культуры, традиций и основ государственного языка.

Сотрудничество с миграционной компанией

Зная, как получить казахстанское гражданство, можно заранее продумать каждый этап. Обращение к специализированной миграционной компании Migration Union сократит время и упростит процесс получения паспорта. Профессионалы помогут собрать необходимые документы, проконсультируют по сложным вопросам, предоставят юридическую поддержку. Результатом станет экономия времени, сил и предотвращение возможных ошибок.

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