Куда можно ехать с паспортом Румынии по без визу: список стран и возможностей

Румынский паспорт является мощным инструментом для глобальных путешественников, предоставляя широкий спектр возможностей для свободного передвижения. Рассмотрим безвизовые преимущества, основные правила, необходимые документы и упрощенные процедуры для обладателей румынского паспорта.

Преимущества румынского паспорта

Право на свободное передвижение по ЕС и Шенгенской зоне

Если задаватся вопросом куда можно без виз с паспортом румынии, то граждане этой страны имеют доступ к зоне свободного передвижения ЕС. Это означает неограниченное право на работу, учебу и проживание в любой стране Европейского Союза. Шенгенская зона также предоставляет возможность пересекать границы участников без проверки паспорта.

Упрощенный визовый въезд во множество стран

Румынский паспорт предоставляет льготные условия для въезда в множество стран мира, включая США, Канаду и Австралию.

Безвизовые страны для граждан Румынии

Полный список стран, которые можно посетить без визы с румынским паспортом

С румынским паспортом можно посетить более 170 стран без визы или с получением визы по прибытию. К ним относятся:

Все страны ЕС

Швейцария, Норвегия, Исландия

Бразилия, Аргентина, Чили

Япония, Южная Корея, Сингапур

Условия пребывания в каждой из этих стран

Условия варьируются, но обычно разрешают оставаться от 30 до 90 дней для туристических целей.

Правила безвизовых путешествий с румынским паспортом

Основные рекомендации для безвизовых путешествий включают:

Проверка срока действия паспорта. Обычно он должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты возвращения.

Наличие обратного билета или билета в следующую страну.

Подтверждение бронирования жилья.

Достаточные финансовые средства на пребывание.

Необходимые документы для путешествий без визы

Список документов может быть разным, но обычно включает:

Действующий паспорт.

Обратный билет или билет в следующую страну.

Подтверждение бронирования отеля.

Страховой полис.

Упрощенная процедура получения визы для граждан Румынии

Обладатели румынского паспорта имеют возможность воспользоваться упрощенными процедурами получения визы в некоторых странах. Вот несколько примеров:

США: Граждане Румынии могут участвовать в программе Visa Waiver Program (VWP), что позволяет въезжать в США без визы на срок до 90 дней в течение двух лет. Для этого необходимо подать заявку на получение авторизации ESTA (Electronic System for Travel Authorization) в Интернете не позднее чем за 72 часа до отбытия.

Канада: Для въезда в Канаду гражданам Румынии необходимо получить eTA (Electronic Travel Authorization). Это электронное разрешение, которое необходимо запрашивать онлайн. После одобрения eTA действительна в течение 5 лет или до истечения срока действия паспорта. С eTA можно находиться в Канаде до 6 месяцев за визит.

ОАЭ: Граждане Румынии могут получить визу по прибытию в ОАЭ, действительную на 90 дней в течение 180-дневного периода. Это предоставляет возможность для многократных посещений.

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