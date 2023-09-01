Инвестиционная программа Объединенных Арабских Эмиратов по выдаче паспорта в обмен за вложения в экономику страны регулируется законом «О гражданстве». Чтобы стать ее участником, заявитель сначала должен оформить ВНЖ (визу резидента). Пока четко не определено, сколько лет необходимо инвесторам для того, чтобы получить паспорт. На общих основаниях для этого понадобится порядка 30 лет. Тем не менее желающих переехать в Эмираты с каждым годом становится все больше. Страна неизменно привлекает экспатов своим уникальным потенциалом для бизнеса и других сфер, значительная часть которых становится доступна уже на этапе ВНЖ.

Резидентская виза в ОАЭ: первая ступенька к паспорту

Для выдачи визы, позволяющей впоследствии получить гражданство ОАЭ, необходимо инвестировать в экономику страны:

$545000 (2 млн AED) в покупку недвижимых объектов или предприятия (можно приобрести готовое или учредить свое). «Золотая» виза ОАЭ выдается на 10 лет.

$205000 (750000 AED) в приобретение недвижимости. В этом случае заявитель может рассчитывать на 2-летнюю визу.

Вместе с заявителем документ могут оформить жена/муж, сыновья до 25 лет, дочери любого возраста. Десятилетний вариант разрешает добавлять в заявку и домашний персонал от 18 лет.

Злата Эрлах, специалист по гражданству за инвестиции из агентства «Иммигрант Инвест», обращает внимание на рентабельность арабской недвижимости. Как показывает практика, за счет сдачи в аренду ее приобретение полностью окупается в течение 8-10 лет.

Вложения в предприятия также являются прибыльными. Фискальная система в стране отличается лояльностью. Так, ставка налога на прибыль составляет от 9%, НДС – 5%. Есть возможность регистрации компании во Free Zone (их существует порядка 50), где действует специальный налоговый режим на срок до 50 лет (больше об этом – на сайте immigrantinvest.com). В

Виза может быть оформлена не только инвестору и его родным, но и топ-менеджерам компании.

Процедура получения гражданства состоит из нескольких шагов:

Рассмотрение кандидатуры. Для каждого соискателя создается отдельный комитет, который тщательно проверяет заявителя по всем аспектам.

Утверждение на предварительном уровне. При необходимости назначается дополнительная проверка.

В случае успеха на предыдущих этапах – окончательное одобрение.

Далее заявитель должен отказаться от всех предыдущих паспортов и присягнуть на верность ОАЭ. Статус наследуется по «праву крови», то есть передается детям независимо от места рождения. В некоторых ситуациях гражданство может быть предоставлено быстрее, чем спустя 30 лет. Для этого вложения должны значительно превышать пороговые. Конкретные суммы и сроки не оговариваются.

Права и привилегии граждан Эмиратов

Гражданство Объединенных Арабских Эмиратов обеспечивает значительные преференции, среди которых:

180 государств для безвизового и упрощенного въезда. В этом списке – большинство стран Европы, Япония, Канада, Египет, Австралия.

Перспектива устройства на работу на лучших условиях (для специалистов высокого класса).

Бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях.

Возможность оплаты государством обучения детей в университетах мира.

По желанию – ранний выход на пенсию (с 49 лет) и назначение солидных выплат, практически равных зарплатам.

Объективно говоря, иностранцу статус гражданина Эмиратов получить довольно сложно, но все же это реально. Резидентские визы разрешается продлевать безлимитно, что позволяет жить в стране неограниченное время. А те, кто стал обладателем паспорта, смогут в полной мере ощутить потенциал страны с одним из самых высоких в мире уровнем жизни.

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