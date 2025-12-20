В Министерстве культуры России определили «Будущее библиотек»

В конференц-зале Министерства культуры России торжественно наградили победителей Всероссийского конкурса молодых лидеров библиотечного дела «Будущее библиотек». Учредителем конкурса, впервые проведенного в отрасли, выступило само ведомство, организатором стала Российская государственная библиотека для молодёжи, генеральным партнером – Российская государственная библиотека.

В конкурсе «Будущее библиотек», реализованном по поручению Министра культуры России Ольги Любимовой, участвовали сотрудники общедоступных библиотек в возрасте до 35 лет. Среди задач масштабного состязания – помочь библиотекарям определить векторы и перспективы в карьере, дать им импульс и мотивацию для проявления лидерских, креативных и творческих качеств, создать условия для обмена успешными практиками выстраивания личной и командной стратегии развития в профессии.

Главным итогом стала большая востребованность конкурса, который стартовал в апреле, а завершился в сентябре – на него зарегистрировалось 456 участников из 72 регионов нашей страны. Заявки представляли собой видеовизитки и эссе о своей деятельности в рамках 6 конкурсных номинаций, среди которых 4 основных и 2 специальных. На номинацию «Руководитель коллектива» поступило 118 заявок, на номинацию «Командный лидер» – 64 заявки, на номинацию «Посол добровольчества» – 48 заявок, на «Популяризатор идей и событий» – 106 заявок. Специальная номинация «Лидер нового поколения» собрала 75 заявок, а специальная номинация «Лидер сообщества» – 45 заявок.

Церемония подведения итогов началась с приветственного слова главы оргкомитета конкурса, статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации Жанны Алексеевой и объявления ей главной интриги конкурса – имени участника, взявшего Гран-при. В обращении к библиотечной аудитории она отметила важность контекста, в котором проходил конкурс. «Время требует смелого мышления и новых лидеров: ярких, инициативных, горящих своим делом. Для нас было очень важно познакомиться с идеями и проектами молодых библиотекарей. Тем более, что мы вместе с вами в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» модернизируем наши библиотеки. И важно, чтобы в модернизированных современных пространствах работали креативные, творческие сотрудники. Я надеюсь, что так и будет, – сказала Жанна Алексеева. – Конкурс «Будущее библиотек» затронул очень важный вопрос: лидер библиотечного дела сегодня – кто он? Какими навыками и компетенциями он должен обладать? Благодаря конкурсу мы получили на него множество конкретных ответов, подкреплённых реальным опытом. Я уверена, нам удалось сформировать коллективный портрет современного лидера в библиотеке и посмотреть, как мы будем дальше развивать нашу отрасль, нашу библиотечную сферу».

Заместитель главы ведомства вручила главный приз конкурса «Будущее библиотек» Александре Рихновец, директору Муниципальной информационной библиотечной системы г. Благовещенска Амурской области. После яркой ответной речи победительницы и оваций зала состоялись следующие награждения:

Анастасия Русина, руководитель молодёжного профессионального объединения «Ориентир» Централизованной городской библиотечной системы г. Тюмени, стала лучшей в номинации «Командный лидер». Евгения Пилович, куратор волонтёрской деятельности Добро.Центра в сфере культуры города Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа при Централизованной библиотечной системе города Губкинский, победила в номинации «Посол добровольчества». Анастасия Толстошеина, библиотечный блогер, специалист Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, заняла приз в номинации «Популяризатор идей и событий». Юлия Мартинкенайте, руководитель Центральной районной библиотеки им. Н.В. Гоголя Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, победила в номинации «Руководитель коллектива».

В ходе церемонии, награждая молодых лидеров библиотечного дела и говоря добрые слова, своим опытом делились представители оргкомитета конкурса. Антон Пурник, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, отметил: «В нашей профессии очень важна внутренняя сила, лидерские качества, потому что мы работаем с людьми. Несмотря на множество культурных институций, пожалуй, никто в культуре так близко с людьми не работает. Поэтому умение вести за собой, умение зажигать и при этом умение прикрыть своей спиной остальных – это очень важно».

Интересным наблюдением о необходимости правильно подавать аудитории свои проекты поделилась Ирина Михнова, руководитель Всероссийского центра библиотечного кадрового потенциала, вице-президент Российской библиотечной ассоциации: «Мы можем с вами совершать великие, большие и малые подвиги. Мы можем грандиозные идеи придумать, масштабные мероприятия организовать. Но если мир не узнает об этом, то миру будет плохо, он лишится наших подвигов и наших событий, наших впечатлений. Нам будет плохо, потому что мы останемся за своим подвигом наедине. Это неправильно, надо заявлять о себе миру громко».

Авторитетные эксперты отмечали, что в созидательной библиотечной деятельности большую роль играют способность участников работать в команде, навык объединяться с партнерами, инициировать творческие коллаборации с другими организациями социальной сферы, схожими по ценностям и задачам. Проиллюстрировала это на практическом примере Милена Богданова, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры»: «Благодаря конкурсу вы знаете, что в городе Губкинский есть Добро.Центр на базе библиотеки. Таких Добро.Центров у нас больше 150 в стране. И Добро.Центр на базе библиотеки – это не просто место, которое объединяет волонтёров. Это центр гражданской активности местного муниципального образования, или города, или региона. Делать добро – это делать социально полезные проекты и вовлекать, что самое важное, в культурную жизнь как можно больше жителей нашей страны».

Победителем специальной номинации «Лидер нового поколения», учреждённой Российской государственной библиотекой, стал Андрей Хуснутдинов, заведующий Городской библиотекой №8 г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Лучшим в специальной номинации «Лидер сообщества», инициированной Всероссийским движением «Вдохновители», стал Омак Биче-оол, специалист Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Тыва, г. Кызыл. Специальный приз от Российской библиотечной ассоциации получил Михаил Назаров, заведующий сектором отдела развития Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих. Приз зрительских симпатий достался Александру Носкову, директору Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» города Нефтекамска Республики Башкортостан.

Конкурсные презентации – видеоролики и сочинения участников о самих себе – стали личным и честным взглядом на библиотечные профессии и возможностью увидеть современную библиотеку через реальные истории ребят, приходящих в библиотеку не как читатели, а на работу – в коллектив своих друзей, единомышленников, коллег. Вручая награду в номинации «Лидер нового поколения», Тамара Ананова, директор Департамента модельных библиотек, отметила значимость национального проекта «Культура», в рамках которого открываются по всей стране модельные библиотеки, а также подчеркнула: «если на местах не будет лидеров, тех активных, болеющих за свое дело специалистов, то никакие инициативы не будут иметь значения».

Исследуя тему лидерства в библиотечной сфере, Всероссийское движение «Вдохновители» стало партнером конкурса. Основатель и лидер движения Михаил Палей поделился своим открытием: многие прогрессивные сообщества в истории России рождались именно в библиотеках. «„Вдохновители“ изучают русский культурный код: мы смотрим в наше великое прошлое, и, знаете, именно в библиотеках встречались и объединялись самые интересные люди. К примеру, «Могучую кучку» – известное музыкальное сообщество композиторов, в числе которых были Мусоргский, Римский-Корсаков и другие, создал библиотекарь Владимир Стасов», – привёл пример из истории Михаил Палей и пригласил всех на первый международный фестиваль лидеров сообществ, который пройдёт в Абхазии в мае следующего года.

Победители в основных номинациях и в специальной, учреждённой Российской государственной библиотекой, награждены дипломами и денежными премиями в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, а также призами от партнеров конкурса. Обладателю Гран-при конкурса была вручена денежная премия в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей. Обладатель специального приза от Российской библиотечной ассоциации получил 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, обладателю «Приза зрительских симпатий» досталась денежная премия – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Победитель номинации, учреждённой движением «Вдохновители», стал обладателем экспертного эксклюзива – с ним проведут серию менторских встреч по созданию и развитию сообщества методологи движения. Всем соискателям будут отправлены электронные сертификаты участников.

Всероссийский конкурс молодых лидеров библиотечного дела «Будущее библиотек» реализован при поддержке Российской библиотечной ассоциации, портала «Культура.РФ», а также целого ряда партнёров: образовательных, волонтёрских, административных, креативных организаций.