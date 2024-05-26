Группа ONYX совершит масштабный гастрольный тур по России

Американская группа ONYX отправляется в большой гастрольный тур по России, который начнется в Санкт-Петербурге, далее группа выступит в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, в Уфе, в Самаре, в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Под занавес тура музыкантов ONYX ждут в Воронеже и финальным аккордом станет уже Москва.

Для поклонников рэпа, тяжелого рока и просто модной актуальной музыки ONYX всегда были не просто приоритетной группой, а неким опознавательным знаком и паролем для своих. На рубеже веков логотипы с надписью группы были едва ли не самым часто встречающимся графическим символом абсолютно во всех уголках России. Теперь жителей разных российских регионов появится реальный шанс увидеть своих любимцев воочию.

Молодежь того времени ценила ONYX за бескомпромиссность взглядов и абсолютно новаторский для тех времен синтез хип-хопа, рубленых гитарных риффов и умением организовать в разгоряченных залах невиданные для тех времён забавы — слэм и стейдждайвинг. Прошли десятилетия, но группа отнюдь не теряет своего прежнего запала, сохраняя армию старых преданных поклонников и завоёвывая новых — представителей уже нынешнего поколения, которые воспринимают творчество заокеанских гостей с не меньшим восторгом.

В конце января этого года ONYX уже дали два аншлаговых концерта в Москве и Санкт-Петербурге, доказав, что они до сих пор превосходят большинство современных исполнителей. Лидер команды, Фредро Старр, подтвердил свой главный тезис, что «хип-хоп всегда молод». Критикуя современную музыку, он на примере собственного творчества показывает, как она должна действительно звучать.

Последний на данный альбом свой студийный альбом «Versus Everybody» ONYX выпустили в мае 2022 года на лейбле Surface Noise Records. Релиз состоит из 10 треков. В его записи приняли участие рэперы Termanology, Harrd Luck, Ricky Bats и Big Twin. В Москве и Санкт-Петербурге группа представит самые яркие песни из этого альбома, а также все хиты из своей 35-летней истории.