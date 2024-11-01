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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Гжель и Жостово представили в Кремлевском Дворце

editor
By editor
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гжель

С 1 ноября по 16 декабря, при поддержке Академии народного искусства, в Государственном Кремлёвском Дворце пройдет выставка «Гжель и Жостово: традиции и современность», приуроченная к 200-летию жостовского промысла. Экспозиция выставки объединит два величайших художественных промысла России, представив посетителям как классические произведения, так и современные работы мастеров.

«Идея проведения выставки в Государственном Кремлевском дворце возникла уже давно. Сначала мы хотели представить все народные промыслы в одной экспозиции, но вскоре поняли, что охватить их в рамках одного события невозможно. Так было принято решение организовать серию выставок, центральной из которых стала экспозиция, посвященная двум старейшим российским промыслам. В следующем году жостовскому промыслу, нашим знаменитым жостовским подносам, исполняется 200 лет, поэтому жостовские изделия займут главное место в экспозиции, а произведения Объединения «Гжель», как представителя старейшего российского промысла, станут утонченным контрастом ярким жостовским краскам, благодаря своей изысканной тонкой росписи, — отмечает первый вице-президент Академии народного искусства Георгий Годлевский. — Для Академии народного искусства важнейшей задачей остается сохранение и популяризация народных традиций, составляющих основу российской культуры. Мы надеемся, что эта выставка привлечет внимание к работам современных мастеров, которые продолжают многовековые традиции, сочетая их с новыми художественными направлениями. Также надеемся, что сотрудничество Академии и наших предприятий народных промыслов с Государственным Кремлевским дворцом продолжится, и одна из главных площадок страны и впредь будет демонстрировать работы наших мастеров».

В рамках выставки Объединение «Гжель» представит традиционные фарфоровые изделия, а также новаторские интерпретации, включая праздничные новогодние коллекции, которые привнесут особое настроение в преддверии зимних праздников. Экспозиция с гжельскими изделиями будет расположена у входа в Зимний сад Кремлёвского дворца.

«Для Объединения «Гжель» большая честь принять участие в выставке, посвящённой 200-летию жостовского промысла, и таким образом поздравить наших коллег, чье творчество мы высоко ценим. У Гжели и Жостово много общего: это не только явления народного искусства России, но и схожие по тематике произведения — красота природы, любовь к истории и традициям, популяризация промыслов. Для наших художников и мастеров это важное событие и возможность показать многообразие гжельского искусства: от популярной классики до современных интерьерных решений, включая новаторские работы на костяном фарфоре. Мы уверены, что это яркое событие отразит развитие традиций и станет новым шагом в популяризации наших культурных ценностей», — комментирует главный художник Объединения «Гжель» Елена Сухорукова.

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