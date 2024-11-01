Гжель и Жостово представили в Кремлевском Дворце

С 1 ноября по 16 декабря, при поддержке Академии народного искусства, в Государственном Кремлёвском Дворце пройдет выставка «Гжель и Жостово: традиции и современность», приуроченная к 200-летию жостовского промысла. Экспозиция выставки объединит два величайших художественных промысла России, представив посетителям как классические произведения, так и современные работы мастеров.

«Идея проведения выставки в Государственном Кремлевском дворце возникла уже давно. Сначала мы хотели представить все народные промыслы в одной экспозиции, но вскоре поняли, что охватить их в рамках одного события невозможно. Так было принято решение организовать серию выставок, центральной из которых стала экспозиция, посвященная двум старейшим российским промыслам. В следующем году жостовскому промыслу, нашим знаменитым жостовским подносам, исполняется 200 лет, поэтому жостовские изделия займут главное место в экспозиции, а произведения Объединения «Гжель», как представителя старейшего российского промысла, станут утонченным контрастом ярким жостовским краскам, благодаря своей изысканной тонкой росписи, — отмечает первый вице-президент Академии народного искусства Георгий Годлевский. — Для Академии народного искусства важнейшей задачей остается сохранение и популяризация народных традиций, составляющих основу российской культуры. Мы надеемся, что эта выставка привлечет внимание к работам современных мастеров, которые продолжают многовековые традиции, сочетая их с новыми художественными направлениями. Также надеемся, что сотрудничество Академии и наших предприятий народных промыслов с Государственным Кремлевским дворцом продолжится, и одна из главных площадок страны и впредь будет демонстрировать работы наших мастеров».

В рамках выставки Объединение «Гжель» представит традиционные фарфоровые изделия, а также новаторские интерпретации, включая праздничные новогодние коллекции, которые привнесут особое настроение в преддверии зимних праздников. Экспозиция с гжельскими изделиями будет расположена у входа в Зимний сад Кремлёвского дворца.

«Для Объединения «Гжель» большая честь принять участие в выставке, посвящённой 200-летию жостовского промысла, и таким образом поздравить наших коллег, чье творчество мы высоко ценим. У Гжели и Жостово много общего: это не только явления народного искусства России, но и схожие по тематике произведения — красота природы, любовь к истории и традициям, популяризация промыслов. Для наших художников и мастеров это важное событие и возможность показать многообразие гжельского искусства: от популярной классики до современных интерьерных решений, включая новаторские работы на костяном фарфоре. Мы уверены, что это яркое событие отразит развитие традиций и станет новым шагом в популяризации наших культурных ценностей», — комментирует главный художник Объединения «Гжель» Елена Сухорукова.