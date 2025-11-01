Хакатон «Города» становится международным экосистемным проектом, посвященным будущему городов

Всероссийский урбанистический Хакатон «Города» переходит на новый этап развития: проект станет международной мультидисциплинарной платформой развития городов. Новый формат позволит создать экосистему городов будущего, приемов и практик их создания на основе ценностей и смыслов, которые формируются в современном креативном пространстве. Планируется, что первыми участниками международной версии хакатона станут студенты и специалисты из стран БРИКС.

Решение о развитии Хакатона «Города» до международного и экосистемного уровня было принято АНО «Креативная экономика» по итогам проведения конкурса в 2025 году и сумме эффектов проекта за семь лет его реализации.

«Хакатон «Города» 2025 года стал важным шагом вперед не только для самого проекта, но и для всей сферы креативного продюсирования городов и регионов. Этот сезон показал, насколько актуален междисциплинарный подход – когда в одной команде работают архитекторы, инженеры, экологи, социологи, продюсеры, эксперты в гастрономии.

Такой формат позволил участникам смотреть на развитие городской среды шире: не как на отдельные архитектурные решения, а как на комплексные системы, влияющие на качество жизни, экономику, культурную идентичность города», – объяснила значение проекта Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика», директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя».

О результатах проекта, его ценностях и будущем участники и организаторы хакатона подробно говорили на тематической сессии в рамках первого форума «Российская креативная неделя – Город», который проходил 30-31 октября в Альметьевске.

2025 год стал контрольной точкой определения дальнейшей судьбы хакатона, когда важно было оценить социальные эффекты его реализации, рассказал Михаил Астанин, руководитель проектов АНО «Креативная экономика», руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города».

«Хакатон «Города» – это не только про архитектуру, это про людей, ценности и смыслы, которые мы закладываем в будущее городов. Мы строим не здания, мы строим доверие. Доверие между людьми в этом городе, доверие будущему. И делаем мы это вместе: власть, граждане, бизнес, профессионалы и студенты. Города будущего начинаются не с чертежей, а с людей, которые верят, что могут эти города изменять, развивать и делать их лучше», – отметил Михаил Астанин.

Анастасия Успенская, член президиума Союза архитекторов России (СА России), куратор Всемирной ассоциации студентов архитекторов WASA, контент-куратор урбанистического хакатона «Города», модератор сессии, подчеркнула, что «механика проекта позволила реализовать себя целой сфере архитектуры».

Сезон хакатона-2025г. стартовал в городе Юрьевце Ивановской области. Здесь проект впервые работал с тканью малого города с населением в восемь тысяч человек. Как рассказала Ксения Годунова, руководитель направления Центра территориального развития Ивановской области, регион активно занимается темой развития малых городов, а хакатон стал дополнительным импульсом к преобразованию города в год его 800-летия. В Ивановской области и Юрьевце с помощью хакатона были запущены новые коллаборации власти с местными специалистами, которые стали урбанистическим активом территории, а разработанные в рамках хакатона архитектурные концепции уже взяты в работу.

В Кемерове хакатон проходил в уникальном формате: во-первых, впервые он стал мультидисциплинарным, над проектами работали команды из молодых специалистов с самыми разными компетенциями; во-вторых, заказчиком проекта выступала коммерческая компания – застройщик креативного квартала в Кемерове. Будущий креативный квартал сочетает в себе социальные инновации, технологии и креативное проектирование. Участникам хакатона удалось создать отличную фактуру для дальнейшей работы застройщика. Так подвел итоги хакатона в Кемерове Роман Жаворонков, генеральный директор стартапа по созданию городов «2.0», основатель проекта КРТ «Город Талантов» в Кемерове.

Как отметил Даниил Вольман, начальник отдела Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, хакатон в Шадринске позволил наглядно продемонстрировать властям и жителям города возможности креативного развития и урбанистики. В Альметьевске проект показал не только возможности работы с архитектурой города, но и значимость профессионалов самого широкого спектра креативных профессий, рассказал Дмитрий Несмин, руководитель программы поддержки и развития образования «Одаренные дети» благотворительного фонда «Татнефть».

Для профессионалов хакатон также приобрел важное значение.

«Мы – марафонцы, стройка и благоустройство — очень долгая история. И для меня, как для архитектора, не хватает малых побед. Такие форматы, как хакатон, взламывают время. И имеют огромный социальный эффект: увеличивается кратно насмотренность, растет количество интересных контактов, расширяется твоя профессиональная рамка. Такая маленькая победа очень вдохновляет», – поделился впечатлениями архитектор и исследователь Александр Горохов, который участвовал в Хакатоне «Города» в качестве куратора уже во второй раз.

Хакатон «Города» — крупнейший конкурс для молодых специалистов по созданию архитектурных концепций городских пространств и объектов, созданию комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО «Креативная экономика» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Конкурс проводится в седьмой раз. За шесть лет в проекте приняли участие более 1000 молодых архитекторов и урбанистов. География урбанистического хакатона охватывает свыше 20 регионов: от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных концепций.

Проект реализуется при экспертной поддержке Союза архитекторов России, Всемирной ассоциации студентов и выпускников архитектурных школ WASA.community, ведущих архитектурных бюро страны.

Первый форум «Российская креативная неделя – Город» проходил в Альметьевске 30–31 октября. В его рамках более 80 экспертов обсудили, как креативные индустрии и технологии формируют новые смыслы развития российских городов. Центральная тема форума — развитие креативного города, сохраняющего культурное наследие и ориентированного на современные технологии и запросы жителей. В деловой программе — кино, музыка, брендинг, гастрономия, культура и новые технологии в контексте городской среды. Форум, организованный АНО «Креативная экономика» и ПАО «Татнефть», стал площадкой для обмена опытом между представителями власти, бизнеса, творческих индустрий и исследовательских центров.

Каталог проектов Хакатона представлен по ссылке.