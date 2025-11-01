Сибирские школьники принесли клятву верности в Музее Победы

В торжественном мероприятии гражданско-патриотического движения «Детские агитпоезда России» в Музее Победы приняли участие почти 1600 школьников и более 120 педагогов из Иркутска.

«Гражданско-патриотическое движение «Детские агитпоезда России» проводит торжественное мероприятие, которое посвящается 80-летию Великой Победы Союза Советских Социалистических Республик над фашистской Германией. И проводит мероприятие, посвященное Году защитника Отечества. Сегодня, здесь, в городе-герое Москва, в Зале Славы Музея Победы, сибирские дети приносят клятву Родине, клятву верности памяти героям Отечества. Приветствую вас, уважаемые почетные гости города-героя Москвы, города-героя Ленинграда, города-героя Сталинграда. Простыми делами, добросовестным трудом наши сибирские дети идут за вами, за вашим возрастом, за вашим жизненным опытом, за вашими знаниями и мудростью», — сказала директор Иркутской областной общественной организации объединения родительских комитетов, педагогического и школьного сообщества «Диалог» Елена Беломестнова.

Иркутская областная общественная организация родительских комитетов, педагогического и школьного сообществ «Диалог» организовала патриотический маршрут «80 лет Великой Победы. Арсенал Победы — Казань. Город-Герой Москва 2025».

Во время поездки ребята посетили знаковые места и памятники культурного наследия в Казани и Москве. Также в программе были запланированы уроки памяти, лекции и экскурсии, в том числе посещение масштабной экспозиции в Музее Победы — «Подвиг Народа».

Также на мероприятии подвели итоги Олимпиады на знание истории Вооруженных сил и Военно-морского флота России на призы Министерства обороны России и Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. В завершение мероприятия представители Министерства обороны России в Зале Славы музея на Поклонной горе вручили педагогам и школьникам юбилейные медали за активное участие в военно-патриотических движениях.