«Концерт в темноте. Инклюзия 2.0» зажёг сердца в Рязани!

В конце октября Рязань впервые погрузилась в уникальный мир проекта «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Три дня, наполненных музыкой, эмоциями и новым восприятием, объединили более 200 жителей и гостей города в Рязанском областном Дворце культуры и искусства.

Впервые в Рязани зрители смогли почувствовать музыку сердцем в абсолютной темноте. Специально оборудованное пространство, где каждый звук становится осязаемым, подарило гостям уникальный опыт. «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0» — это не просто музыкальное событие, а глубокое путешествие, которое меняет восприятие мира.

Проект уже получил овации в четырех городах России — Подольске, Коломне, Одинцово и Пензе, — и Рязань стала ярким продолжением этой истории. Концерты прошли при полном аншлаге.

Фото предоставлены пресс-службой проекта «Концерт в темноте. Инклюзия»