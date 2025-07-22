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«Хорошо быть молодым!»: Митьки завоевывают Москву

editor
By editor
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метро черная речка - светлана баделина
Светлана Баделина. Метро «Черная речка». 2017. Холст, масло, 40х53 см

В самом сердце делового квартала «Серебряный фонтан» от Группы «Эталон», в новой галерее «ARTBOX ЭТАЛОН», открылась выставка легендарной арт-группы «Митьки». Экспозиция «ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ! Ленинград. 80-е. Митьки» переносит зрителей в эпоху ленинградского андеграунда – время тельняшек, ватников и речевых оборотов «дык», «елы-палы», «братушка», ставших символами целого поколения.

На вернисаже собрались художники, галеристы, кураторы, коллекционеры и журналисты, а сами «Митьки» – Дмитрий и Татьяна Шагины, Светлана Баделина, Андрей Кузнецов, Андрей Филиппов и Игорь Чурилов – лично представили свои работы. Среди гостей были художники Виктор Поляков и Владимир Мартиросов, коллекционеры, включая Наталью Рафаенко и Петра Баранова (руководитель BARANOV Gallery), директор Totibadze Gallery Вера Михайлова, гендиректор «Арт-Проекты Эй Кью» Александр Кузьменко и другие.

В экспозицию вошли работы С. Баделиной, А. Горяева, В. Голубева, А. Кузнецова, А. Митина, В. Тихомирова, Вл. Тихомирова, А. Филиппова, Д. Шагина, В. Шинкарева, В. Яшке и других художников.

Михаил Бузулуцкий, президент Группы «Эталон»:

«Когда мы реконструировали деловой квартал “Серебряный фонтан”, который сегодня является домом для компании “Эталон”, у нас возникла идея создать здесь галерею. Раньше на этом месте было довольно неприметное здание, но наша команда бережно его восстановила, оснастила современным оборудованием, и всего за полгода оно превратилось в арт-пространство. Этот опыт мы планируем развивать и продвигать искусство и в регионах».

Наталия Черкесова, руководитель выставочного проекта и арт-пространства mArs (Санкт-Петербург):

«Работы “Митьков” сегодня представлены в известных музеях и серьезных коллекциях, в том числе за рубежом. Их изучают, о них спорят, им посвящают книги. Мы благодарны Группе “Эталон”, которая смогла организовать культурный проект в пространстве строительной компании. Это важная и правильная инициатива, ведь люди живут не только квартирами, но и искусством, радостью, эмоциями».

Дмитрий Шагин, художник, организатор арт-группы «Митьки»:

«В основном выставки “Митьков” проходят в Петербурге, и нам особенно приятно показать свои работы московской публике. Тем более в такой уютной галерее. Мы заранее видели фотографии и планы залов, но вживую пространство превзошло все ожидания. “ARTBOX ЭТАЛОН” – хоть и небольшая, но шикарная площадка музейного уровня, не хуже Третьяковки. Обычно мы сами вешаем работы в три-четыре ряда, а здесь – всего в два, и это дает простор: выставка не перегружена, работы “дышат”».

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