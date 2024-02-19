«Хозяйка Медной горы» – мистический мюзикл ФЦ «Москва»

«Хозяйка Медной горы» – мистический мюзикл Глеба Матвейчука, в творческую команду которого вошли Елена Ханпира и Софья Стрейзанд. Это творческое переосмысление одноименной книги сказов писателя Павла Бажова и легенд уральских горняков.

По сюжету, зрителям предлагается «пройти» испытание на смелость и искушение богатством вместе с талантливым мастером Данилой. Тебе предстоит ответить на вечные вопросы: стоит ли искать сказочного и несбыточного или лучше научиться ценить то, что имеешь? Стоит ли любовь того, чтобы броситься с головой в омут, зная, что она обречет тебя на верную погибель?

И только в конце зритель узнает кто же такая Хозяйка Медной горы на самом деле – жестокая холодная красавица с каменным сердцем или жертва проклятия малахитовой короны?