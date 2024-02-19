Парижские воспоминания о Бахе прозвучали в стенах Красноярской филармонии

15 и 16 февраля в Органном зале Красноярской филармонии выступила лауреат международных конкурсов Алла Морозова (Санкт-Петербург). Концерты стали своеобразным экскурсом в историю органа и органной музыки. Выступления состоялись при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Музыкальные традиции гнесинцев».

Скачок в развитии органостроения во Франции в конце XIX века привёл к тому, что композиторы стали писать для органа как инструмента, чьи возможности не уступают оркестру. Именно в это время творят Луи Вьерн, Марсель Дюпре и другие композиторы. Они обращаются также к творчеству великого Баха и делают собственные переложения и транскрипции. В программе концерта 15 февраля прозвучали именно такие сочинения.

Аристид Кавайе-Коль — выдающийся органный мастер XIX столетия, именно с его именем связана новая эра исполнительства и сочинения музыки для органа во Франции. Последним творением Аристида Кавайе-Коля стал орган, установленный в Большом зале Московской консерватории в 1901 году. Первый концерт на нём сыграл инициатор установки инструмента Шарль Мари Видор. Его музыку включила в свой концерт «Под часами Кавайе-Коля» Алла Морозова. Также зрители услышали сочинения и других композиторов конца XIX века, на кого открытия Кавайе-Коля оказали непосредственное влияние, в том числе и «французского Баха XIX столетия» Сезара Франка.