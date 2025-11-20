Оплата публикаций

«Хроники русской революции» названы «Сериалом года»

Фото: Любовь Шеметова

16-серийный кинороман Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» назвали «Сериалом года». Приз из рук режиссера Владимира Хотиненко на церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер» получили актриса Юлия Высоцкая и генеральный директор телеканала «Россия», продюсер Антон Златопольский.

«Эту премию я получаю второй год, за что очень благодарен. Но этот год особый, потому что «Хроники русской революции» полюбили не только мы, но и зрители: об этом говорит цифра в 29,5 миллионов человек, посмотревших сериал. Так что спасибо зрителю! Я очень благодарен судьбе и Андрею Сергеевичу Кончаловскому, что мы оказались у истоков идеи этого сериала и затем в процессе работы над ним. Пользуясь случаем, хочу сказать, что этого сериала не было бы без Алишера Усманова: настоящие меценаты в мире кино – это редкость, но он к таким относится. Хочу поблагодарить наших партнеров из компании START и Эдуарда Илояна. Сказать спасибо команде, которая это делала. Фантастическим актерам – Юлии Высоцкой, Юре Борисову, Жене Ткачуку, Никите Ефремову и другим потрясающим артистам, некоторые из которых впервые оказались в кадре, и, надо отдать им должное, отличить их от профессиональных артистов иногда невозможно. Выдающейся группе. И отдельное спасибо – исполнительному продюсеру Олесе Гидрат», — рассказал Антон Златопольский.

«Спасибо большое, для меня это большая честь. Андрей Сергеевич делегировал меня получить эту половинку звезды и попросил тоже передать слова благодарности тем людям, которые стояли за этим проектом и верили в него: Алишеру Бурхановичу Усманову; творческому союзу, в тандеме с Андреем Сергеевичем породившему несколько прекрасных работ, которые для меня лично навсегда в сердце; конечно, Антону Златопольскому и Олегу Борисовичу Добродееву; и платформе START и Эдуарду Илояну. Всем людям, которые причастны к этому проекту, огромное спасибо!», — поблагодарила актриса Юлия Высоцкая.

Сериал создан телеканалом «Россия», кинокомпанией «Черно-белое кино» и онлайн-кинотеатром START.

