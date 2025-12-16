Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLE«Дискотека Авария» устроила грандиозное шоу в честь 35-летия группы

«Дискотека Авария» устроила грандиозное шоу в честь 35-летия группы

T2
By T2
110
дискотека авария 35 лет концерт
Фото: Дарья Верзилова

В Москве с оглушительным успехом состоялся юбилейный концерт группы «Дискотека Авария», приуроченный к 35-летию легендарного коллектива. В этот вечер культовая группа доказала: их энергия, драйв и чувство праздника по-прежнему способны зажечь публику на любой площадке.

Уже с первых минут стало ясно – зрителей ждет не просто концерт, а масштабное шоу. Музыканты эффектно появились перед публикой, выехав на пожарной машине, мгновенно задав высокий градус происходящего и вызвав бурю эмоций в зале. Артисты использовали несколько сценических локаций, перемещаясь по площадке и вновь возвращаясь к пожарной машине, превращая пространство зала в часть постановки и создавая ощущение непрерывного движения и праздника.

На протяжении вечера участники группы несколько раз кардинально меняли образы, а некоторые переодевания происходили прямо на сцене – без пауз и занавеса. Яркие костюмы, неожиданные стилистические ходы и фирменная самоирония «Дискотеки Аварии» сделали шоу по-настоящему зрелищным.

Не обошлось и без сюрпризов: на сцене появилась приглашенная артистка – бывшая солистка группы Анна Хохлова. Ее выход стал трогательным моментом, вызвав волну ностальгии и подчеркнув уважение группы к своей истории.

В течение вечера музыканты не раз подчеркивали главную идею своего творчества, напоминая зрителям, что все песни «Дискотеки Аварии» – о любви. Именно эта искренность, объединяющая юмор, лирику и эмоции, уже 35 лет делает группу близкой миллионам поклонников.

Финальным аккордом вечера стал важный анонс для поклонников: музыканты объявили, что уже готовят новый большой концерт, который состоится 27 декабря 2026 года в Liva Arena. Юбилейный концерт стал ярким подтверждением того, что спустя три с половиной десятилетия «Дискотека Авария» остается одной из самых харизматичных и любимых групп на российской сцене, продолжая собирать полные залы и дарить зрителям настоящий праздник.

дискотека авария 35 лет концерт
Фото: Екатерина Киреева
дискотека авария 35 лет концерт
Фото: Екатерина Киреева
дискотека авария 35 лет концерт
Фото: Дарья Верзилова
дискотека авария 35 лет концерт
Фото: Дарья Верзилова
Предыдущая статья
Семейному телеканалу «СОЛНЦЕ» исполнилось три года

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru