«Дискотека Авария» устроила грандиозное шоу в честь 35-летия группы

В Москве с оглушительным успехом состоялся юбилейный концерт группы «Дискотека Авария», приуроченный к 35-летию легендарного коллектива. В этот вечер культовая группа доказала: их энергия, драйв и чувство праздника по-прежнему способны зажечь публику на любой площадке.

Уже с первых минут стало ясно – зрителей ждет не просто концерт, а масштабное шоу. Музыканты эффектно появились перед публикой, выехав на пожарной машине, мгновенно задав высокий градус происходящего и вызвав бурю эмоций в зале. Артисты использовали несколько сценических локаций, перемещаясь по площадке и вновь возвращаясь к пожарной машине, превращая пространство зала в часть постановки и создавая ощущение непрерывного движения и праздника.

На протяжении вечера участники группы несколько раз кардинально меняли образы, а некоторые переодевания происходили прямо на сцене – без пауз и занавеса. Яркие костюмы, неожиданные стилистические ходы и фирменная самоирония «Дискотеки Аварии» сделали шоу по-настоящему зрелищным.

Не обошлось и без сюрпризов: на сцене появилась приглашенная артистка – бывшая солистка группы Анна Хохлова. Ее выход стал трогательным моментом, вызвав волну ностальгии и подчеркнув уважение группы к своей истории.

В течение вечера музыканты не раз подчеркивали главную идею своего творчества, напоминая зрителям, что все песни «Дискотеки Аварии» – о любви. Именно эта искренность, объединяющая юмор, лирику и эмоции, уже 35 лет делает группу близкой миллионам поклонников.

Финальным аккордом вечера стал важный анонс для поклонников: музыканты объявили, что уже готовят новый большой концерт, который состоится 27 декабря 2026 года в Liva Arena. Юбилейный концерт стал ярким подтверждением того, что спустя три с половиной десятилетия «Дискотека Авария» остается одной из самых харизматичных и любимых групп на российской сцене, продолжая собирать полные залы и дарить зрителям настоящий праздник.