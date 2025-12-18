Программный директор Радио JAZZ 89.1 FM вручил награду на премии «Звезда Театрала»

Радио JAZZ 89.1 FM и международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» давние партнеры и друзья, и статуэтку в номинации «Женская роль. Музыкальный спектакль» в 2025 году вручила Программный директор джазовой радиостанции Наталья Фокина. Торжественная церемония награждения прошла 15 декабря на сцене Театра им. Вахтангова. Среди финалистов «Звезды Театрала» были такие яркие имена, как Евгений Писарев, Лидия Вележева, Антон Яковлев, Ольга Остроумова, Иван Янковский, Светлана Ходченкова, Валерия Ланская, Иван Ожогин, Алена Бабенко, Максим Аверин, Анна Якунина, Антон Хабаров, Ольга Лерман и другие мастера сцены. Ведущими вечера выступили Анна Чиповская и Денис Самойлов.

«Для меня вручать награду престижной театральной премии – это огромная ответственность. Назвать лучших среди целой плеяды любимых артистов – непростая задача. Совсем недавно мы награждали джазовых музыкантов на нашей премии «Все Цвета Джаза» и знаем всю сложность выбора. Радио JAZZ и театральный мир имеет очень много точек пересечения: и театр, и музыка существуют для своей аудитории, объединенной тягой к искусству и эмоциональному переживанию. А стать лучшим актером для своих зрителей – это дорогого стоит», – сказала Программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.

В номинации «Женская роль. Музыкальный спектакль» были представлены Виктория Дедюлькина, исполнительница роли Маты Хари в одноименном спектакле Челябинского театра оперы и балета им. Глинки, Николина Калиберда – Оленька из «Душечки» театра «У Никитских ворот», Валерия Ланская – Александра Фёдоровна в спектакле «Последний Романовъ» авторского музыкального театра Александра Рагулина «А.Р.Тель». Заветная статуэтка досталась российской актрисе театра и кино Николине Калиберде.

Победительница принимала поздравления и пожелала аудитории Радио JAZZ 89.1 FM слушать чаще музыку, ведь когда ты настраиваешься на правильную волну, то получаешь положительную энергию.

«Я окончила музыкальную школу, конечно же, мне как человеку с музыкальным образованием, невозможно не любить джаз, потому что джаз – это про импровизацию. Люди, которые умеют играть джаз, они выше, как минимум, на несколько ступеней, чем просто артисты, потому что у них есть это умение импровизировать. И я безумно люблю этот жанр. У меня старший брат, Нил Кропалов, он потрясающе играет джаз на фортепиано», – рассказала Николина Калиберда.