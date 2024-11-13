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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Хрустальный бал» Александра Олешко: торжество театра и дружбы

editor
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«Хрустальный бал» Александра Олешко на большой сцене театра им. Евг. Вахтангова. Фото © Михаил Брацилло

На большой сцене театра им. Евг. Вахтангова состоялся «Хрустальный Бал», посвященный лауреату премии «Хрустальная Турандот» 2023 года, заслуженному артисту России Александру Олешко. Праздничный вечер прошел в теплой дружеской атмосфере, собрав на одной сцене коллег и друзей лауреата.

«Хрустальный бал» открылся выступлением Центрального военного оркестра, исполнившего «Попурри о дружбе», задав тон всему мероприятию. В этот вечер прозвучали любимые хиты из репертуара артиста, такие как «Обычная история» и «Есть только миг». Аккомпанировать лауреату вышел сам композитор Александр Зацепин. Особого внимания заслужили лиричный дуэт Александра Олешко с Нонной Гришаевой, а также его яркие совместные выступления с детской творческой студией «Непоседы», ансамблем «Веснушки» и детским музыкальным театром «Домисолька».

«Зал был полон света от человека, который идет за солнцем. Александр – прекрасный, многогранный артист, но главное его дарование в том, что он – очень хороший человек, сердечный и замечательный», – отметил основатель премии «Хрустальная Турандот» и устроитель бала Борис Беленький.

В рамках вечера прозвучала трогательная речь Марии Ароновой, которая тепло поделилась своими воспоминаниями о работе с Александром. Не обошлось и без музыкальных подарков от звезд сцены: Мариам Мерабовой, Ксении Дежневой, Айдара Салахова, Светланы Варгузова и Юрия Веденеева, ансамбля танца им. Игоря Моисеева, Владимира Иванова и студентов театрального института имени Бориса Щукина.

«Нет более преданного театру человека. Не смотря на огромную занятость и популярность, он сохраняет верность сцене и бесконечное уважение к зрителю», – заметил директор театра Вахтангова Кирилл Крок.

«Хрустальный Бал» стал не только данью уважения таланту Александра Олешко, но и ярким событием для всех ценителей театрального искусства, подтвердив, что «Хрустальная Турандот» – не просто премия, а настоящий праздник для всех, кто любит театр и ценит талант.

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