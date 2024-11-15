В павильоне «Рабочий и колхозница» представили стенд «Трудовые династии Ленинградской области»

На ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» в рамках проекта «Трудовые династии» представили стенд Ленинградской области, собравший профессиональные истории более 40 семей региона. Проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Мультимедийная экспозиция Ленинградской области призвана продемонстрировать преемственность поколений, служение профессии, делу и государству. На стенде будут представлены более чем 40 династий Ленинградской области по различным профессиям, а также информация о ведущих предприятиях региона.

Примеры историй трудовых династий Ленинградской области:

Династия танцоров балета Беленкиных на протяжении почти 40 лет прославляет регион профессиональной деятельностью.

Династия Круль включает 15 членов семьи, чей опыт и профессионализм в сфере целлюлозно-бумажного производства области насчитывают 311 лет (три поколения).

Четыре поколения в семье Богута — Шумских являются священнослужителями Русской православной церкви. Династия сохраняет традицию многодетности, большинство представителей выбирают жизненный путь служения Церкви.

Династия Тюстиных — представитель инженерно-технических специальностей и рабочих профессий. Члены семьи работают на горно-обогатительном комбинате региона с момента строительства по наше время, что составляет более 500 лет.

Проект «Трудовые династии» на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» действует с мая 2024 года. Экспозиции уже представили трудовые династии Югры и Калужской области. Ленинградская область станет третьим участником, чьи трудовые традиции и профессиональные достижения будут показаны на всероссийском уровне.