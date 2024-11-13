Коммуникации и креативность стали самыми популярными навыками будущего в 2024 году

Быстрые изменения на рынке труда и необходимость в новых компетенциях повлияли на интерес к книгам о навыках, востребованным в ближайшем будущем. В 2024 году россияне в полтора раза чаще, чем в 2023, обращались к книгам о том, как развить навыки, которые понадобятся профессионалам в ближайшие пять лет. «Читай-город» провел исследование и выявил, о каких именно навыках больше всего читали в 2024 году.

К навыкам будущего эксперты относят навыки, позволяющие адаптироваться к неопределенности, быть готовым к кризисам и решать проблемы во время их появления. Чаще всего говорят о необходимости развития 4К-навыков – коммуникации, командной работе, креативности и критическому мышлению. Также специалисты отмечают необходимость развития эмоционального интеллекта и цифровой грамотности.

Активнее всего в 2024 году россияне прокачивали навыки коммуникации и переговоров. Продажи книг по этой теме выросли на 70%. Самые популярные книги в теме – книги Игоря Рызова «Психотрюки. 69 приемов в общении, которым не учат в школе», «Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными мира сего», «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства» Елены Вавиловой и Андрея Безрукова, «Я слышу вас насквозь» Марка Гоулстона.

На 33% вырос интерес к книгам по развитию креативности. Примеры – «Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно» Майкла Микалко, «Ген креативности. Как придумывать идеи и развивать в себе творческие способности» Яна Сташкевича, «Создай свой «второй мозг»! Как построить систему поиска и организации информации, чтобы раскрыть ваш креативный потенциал» Тьяго Форте.

Вырос интерес к книгам по формированию эффективной команды (+24%). Здесь в топе продаж представлены как известные работы, например «Пять пороков команды» Патрика Ленсиони, так и новинки года – «Команда для лидера, лидер для команды» Елены Канавиной. В центре внимания также опыт известных компаний – книги «SETTERS: Команды, которые меняют мир» Александры Жарковой, «Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix», «Спасибо за возражение! Как культура критики принесла мировую известность Dunkin’ Brands» Патти МакКорда.

Больше внимания стало привлекать прокачивание эмоционального интеллекта – продажи книг по теме выросли на 11%, и в этой категории представлен наибольший ассортимент. В топе продаж «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ» Дэниела Гоулмана, «Эмоциональный интеллект. Управлять собой и влиять на других» Олега Калиничева, «Развиваем эмоциональный интеллект. Как прокачать свой EQ за 24 недели» Алешиной Алены и Шабанова Сергея.

На 8% увеличились продажи книг по цифровой грамотности. Наряду с темой освоения нейросетей стали чаще обращаться к теме цифровой безопасности – «Сила конфиденциальности: почему необходимо обладать контролем над своими персональными данными и как его установить» Кариссы Велиз, «Киберкрепость: всестороннее руководство по компьютерной безопасности» Петра Левашова, «Взломать всё: Как сильные мира сего используют уязвимости систем в своих интересах» Брюса Шнайера. Также выросла потребность контролировать использование гаджетов – в этом помогают книги «Digital минимализм» Александры Рыжиной, «В поисках техновесия. Экранное время» Бекки Кэдди, «Оторвись от телефона! Как построить здоровые отношения со смартфоном» Кэтрин Прайс.

А вот интерес к книгам о критическом мышлении в этом году снизился на 19%, что, возможно, связано с высоким уровнем доступности информации и общей уверенностью людей в способности самостоятельно её анализировать. При этом книга Дэниэля Канемана «Думай медленно… решай быстро» о способах мышления находится на первом месте в рейтинге литературы по саморазвитию.

Интересно, что навыки будущего интересны не только действующим специалистам. Книги по прокачиванию представлены в разделах детской литературы, психологии воспитания для родителей и сотрудников образовательной сферы. Издательство «Альпина. Дети» выпустило отдельную серию о навыках для подростков – это книги о концепции 4к (критическое мышление, коммуникация, командная работа, креатив), которые, по мнению специалистов требуют сегодня отдельного внимания в воспитании поколения «альфа» (дети, рожденные после 2010 года).

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