HSE ART GALLERY отмечает пятилетие и запускает новый выставочный сезон

Выставочный сезон откроет проект «Повторение пройденного?» под кураторством Александры Митлянской. Вернисаж состоится 18 сентября в 19:00, в этот вечер встретятся студенты и кураторы, друзья и партнеры, коллекционеры и галеристы.





Мария Македонова. Ласточка

Название новой выставки «Повторение пройденного?» отсылает к понятиям «продукции» и «репродукции», которые сформировали один из важнейших дискурсов в кругу исследователей искусства в начале ХХ века. Проект выстраивается как коллективное размышление о настоящем и будущем: в своих работах художники обращаются к теме повтора и цикличности, умножают сюжетные линии и средства трансляции, используют прием полиэкрана и делают отсылки к культовым режиссерам. В череде прогнозов и мнений усиливаются чувства неуверенности и шаткости, которые подчеркивает архитектура экспозиции: предупредительные знаки, отделочные материалы и планировочная разметка создают ассоциативное сходство между конструированием здания и пересборкой исторического контекста. Общее настроение проекта проникнуто переживанием о культурной турбулентности, но в работах авторов все же считывается надежда на восстановление баланса и окончание бесконечной стройки.

«Контекст, являющийся средой для существования работы, выстраивается нами “здесь и сейчас”. Мы живем в эпоху бесконечной до- и пере-стройки, которая из года в год создает новые смыслы вокруг старых истин или рождает новые принципы существования», — говорят о концепции куратор выставки Александра Митлянская и директор HSE ART GALLERY Дарья Кузнецова.

Выставка «Повторение пройденного?» завершит работу 19 ноября.

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