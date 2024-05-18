«И Пушкин вас поведет…»

Музей МХАТ представляет выставку, посвященную драматургии А.С. Пушкина и ее сценической судьбе в Московском Художественном театре. Экспозиция приурочена к 225-летию со дня рождения великого поэта.

Накануне празднования юбилейной даты со дня рождения А.С. Пушкина Музей МХАТ обратился к той грани таланта Пушкина, которая обычно остается в тени. Многие знают Пушкина как поэта, писателя, но не все знакомы с его драматургией и той ролью, которую она сыграла в развитии русского театра.

Вопрос о сценичности / несценичности драматургии А.С. Пушкина поднимался уже во время первых постановок и до сих пор остается открытым. Сам автор оставил немногочисленные высказывания о своих драматических сочинениях, а исследования пушкиноведов касаются, скорее, литературной стороны пьес и почти не раскрывают зрелищную природу театральных текстов А.С. Пушкина. Выставка Музея МХАТ расскажет о сценической судьбе драматических произведений А.С. Пушкина в Московском Художественном театре и о спектаклях, поставленных о жизни и творчестве великого автора.

Впервые Художественный театр обратился к произведениям А.С. Пушкина в 1907 году – это была драма «Борис Годунов» в постановке Вл.И. Немировича-Данченко и В.В. Лужского, художником выступил В.А. Симов.

В 1915 году приступили к постановке пушкинских «Маленьких трагедий». Режиссировали цикл коротких драматических пьес А.С. Пушкина, задуманный во время Болдинской осени, сами основатели Московского Художественного театра – Вл.И. Немирович-Данченко («Пир во время чумы», «Каменный гость») и К.С. Станиславский («Моцарт и Сальери»), но в итоге афишу в качестве режиссера и художника единолично подписал Александр Бенуа. Его руководство постановкой не было номинальным, так как именно ему принадлежала идея объединить пьесы в трилогию, чтобы рассказать зрителям о том, «как борется человеческая душа с Богом, как борется она с другими душами, как побеждает их и как в конце концов оказывается безнадёжно проклятой, погибшей».

Т.С. Глебова. Эскиз костюмов к постановке «Борис Годунов»

В 1994 году вновь Художественный театр обратился к «Борису Годунову» – произведению, созвучному историческому моменту, который поражал сходством с эпохой царя Бориса Годунова. Россия, повернувшая к демократии, погружалась в смутное время. Весь исторический фон своего спектакля режиссер О.Н. Ефремов отдал постановочной части: художнику-сценографу Б.А. Мессереру, художнику по костюмам Т.С. Глебовой и режиссеру по пластике С.М. Векслеру. Сценограф использовал изощренную машинерию сцены: двигались фрагменты пола, на которых возникали те или иные сцены, на подвесных спускающихся с колосников экранах возникали ремарки, обозначавшие время и место действия каждой сцены, а над подмостками выводились цветные проекции летописных рисунков. Т.С. Глебова создала костюмы, стилизованные по цветам и покрою одежды начала XVII века.

Выставка, которая открыта для посетителей Зеленого фойе МХТ им. А.П. Чехова и расскажет и рассказывает еще об одной (неосуществленной) постановке «Бориса Годунова» Вл.И. Немировича-Данченко с неповторимыми эскизами И.М. Рабиновича, одного из знаковых художников эпохи авангарда, чьи эскизы редко экспонируются. У посетителей выставки будет возможность увидеть большое количество эскизов театрального художника-авангардиста с мировым именем.

Также выставка рассказывает о спектаклях Московского Художественного театра, действие которых разворачивалось вокруг фигуры самого Александра Сергеевича Пушкина: «Последние дни» (1943) и «Медная бабушка» (1975). Эскизы декораций П. В. Вильямса к спектаклю «Последние дни» – одно из самых выдающихся творений художника на театральной сцене.

П.В. Вильямс. Последние дни

П.В. Вильямс. Последние дни

П.В. Вильямс. Последние дни

На выставке представлены эскизы декораций, костюмы, макеты спектаклей по произведениям А.С. Пушкина. Все эти предметы экспозиции расскажут о том, как герои произведений А.С. Пушкина оживали на сцене Московского Художественного театра в разные годы – с момента создания театра до наших дней.

Софья Грачева, директор Музея МХАТ:

«А.С. Пушкин является ключевой фигурой для русской литературы и поэзии. При этом мало кто говорит о роли Пушкина в истории театра. Это отчасти объясняется тем, что, возможно, ему просто не хватило времени, чтобы вплотную заняться драматургией и стать драматургом таким же великим, каким он был поэтом и писателем. И еще одна драма Пушкина, связанная с его драматургической деятельностью, заключается в том, что, будучи поистине революционным драматургом, драматургом-новатором и большим ценителем театра, он так и не увидел на сцене своих драматических произведений.

При этом Пушкин считал театр важнейшей частью национальной культуры. По его мысли, театр должен существовать не для «малого ограниченного круга зрителей», а для широких масс, доводя до них передовые идеи. Огромной заслугой Пушкина перед отечественным театром является создание русской народной драмы. Драма «Борис Годунов» не только стала реформой для русской драматургии, но, по мысли автора, была предназначена изменить законы русского театра. «Борис Годунов» опередил свое время, пророчески предсказал новый тип театра XX века: драма противостоит так называемому актерскому театру, спектакль требует единой воли, целостного решения на всех сценических уровнях – то есть режиссерского театра. О постановках «Бориса Годунова» и других драматических произведений А.С. Пушкина в Московском Художественном театре и расскажет наша новая выставка «И Пушкин вас поведет…»».