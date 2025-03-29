В Нижнем Новгороде подвели итоги работы XX Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет»

В день открытия выставки-форума в качестве почетных гостей мероприятие посетили Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, депутат Государственный Думы Российской Федерации, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев и руководитель национального туристического проекта «Императорский маршрут», председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско — Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Пленарное заседание выставки-форума открылось приветствием Заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Он отметил, что выставка выступает важной площадкой для обсуждения будущего туризма и обмена опытом в этой сфере. «За прошедшие годы форум стал одной из ведущих профильных площадок, где демонстрируется всё разнообразие национальных туристических продуктов России. В этом году на выставке собрались представители 60 субъектов, а также гости из дружественных стран. Уверен, Международная выставка-форум „Интурмаркет“ пройдет на самом высоком профессиональном уровне и внесет вклад в развитие сферы туризма», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о ключевых программах поддержки в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». Глава Минэкономразвития отметил высокое качество заявок инвесторов и заинтересованность банковской сферы в кредитовании туристических проектов. Еще одной эффективной программой национального проекта «Туризм и гостеприимство» является строительство модульных гостиниц, которые позволяют в короткие сроки наращивать номерной фонд.

В своем выступлении Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион уделяет большое внимание развитию отрасли гостеприимства. «Мы создаем новую и совершенствуем существующую инфраструктуру для жизни и отдыха, постоянно повышаем уровень качества услуг в разных сферах. Успехи нашей работы подтверждаются цифрами: туристско-экскурсионный поток в регион ежегодно растет в среднем на 15 процентов, только в 2024 году на нижегородской земле побывало свыше 4,7 миллиона гостей», — сказал Глеб Никитин.

Более 30 тысяч человек присоединилось к мероприятиям выставки — свыше 14 тысяч участников побывало на «Нижегородской ярмарке», где были представлены стенды регионов России и Республики Беларусь и проводились деловые и развлекательные мероприятия, более 16 тысяч гостей следили за трансляциями с международного события в режиме онлайн.

«Впервые за 20 лет выставка „Интурмаркет“ прошла за пределами Москвы, в столице Приволжья — Нижнем Новгороде. Тысячи гостей, более пятидесяти деловых мероприятий, свыше десяти подписанных соглашений о сотрудничестве в туристической отрасли… Нам удалось на высоком уровне провести одно из самых масштабных мероприятий в сфере гостеприимства в стране. Благодарю организаторов за этот выбор и доверие», — подвел итоги министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По данным организаторов выставки-форума, в этом году «Интурмаркет» объединил экспертов туристической отрасли более чем из 60 регионов. В течение трех дней работы мероприятия более 590 участников представляли самые интересные возможности для активного и познавательного отдыха в России и Республике Беларусь, обменивались опытом и передовыми практиками.

«В 2025 году Нижний Новгород стал эпицентром туристической индустрии: в сердце Нижегородской области собрались эксперты, путешественники, представители бизнеса и любители приключений со всей страны. Юбилейный „Интурмаркет“ можно поздравить с рождением нового формата туристических выставок в стране — регионального формата национального значения. Туризм пошёл в регионы, регионами он и будет прирастать — это правильное, своевременное решение и для самой выставки, и для туризма в целом», — сказала директор Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет» Ольга Хоточкина. По ее мнению, город стал идеальной площадкой для проведения мероприятия. «Здесь удобная логистика — у региона много соседей. И, конечно, „Нижегородской ярмарка“ — яркая, праздничная, современная и технологичная — влюбляет в себя всех гостей!» — подчеркнула Ольга Хоточкина.