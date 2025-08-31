VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

«Станция: Будущее»: всё, что связано со Стругацкими

книги аркадия и бориса стругацких - станция будущего - обложки
Изображение © пресс-служба Яндекса

Продолжение. Начало.

Все связанное со Стругацкими в Яндексе принято воспринимать как что-то личное: их творческий метод и взгляд на технологии и прогресс во многом определили традиции компании и философию бренда. Проект «Станция: Будущее» — это наш способ напомнить о значимости и, что более важно, современности их текстов, открывающих пространство для мысли и в других областях искусств. Для участия в проекте мы пригласили современных художников, которые переосмыслили самые читаемые романы Стругацких в Яндекс Книгах и создали собственные обложки к ним. Работающие в совершенно разных стилях и техниках, десять художников представили свою уникальную оптику, комментируя, дополняя и актуализируя тексты писателей».

Кураторами проекта выступили искусствоведы Христина Отс, руководительница кураторского отдела Центра Art & Science ИТМО, и Дарья Болдырева, руководительница Северо-Западного филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

В создании обложек электронных книг братьев Стругацких приняли участие современные художники:

Дарья Сурма Отель У Погибшего Альпиниста
Дарья Сурма — «Отель «У Погибшего Альпиниста»»
Константин Ставров - Жук в муравейнике
Константин Ставров — «Жук в муравейнике»
Галя Фадеева - Пикник на обочине
Галя Фадеева — «Пикник на обочине»
Ольга Марченко - Улитка на склоне
Ольга Марченко — «Улитка на склоне»
Александра Гарт – Трудно быть богом
Александра Гарт — «Трудно быть богом»
Иван Горшков – Хищные вещи века
Иван Горшков — «Хищные вещи века»
Ростан Тавасиев - Понедельник начинается в субботу
Ростан Тавасиев — «Понедельник начинается в субботу»
Ника Пешехонова - Страна багровых туч
Ника Пешехонова — «Страна багровых туч»
Александра Паперно - Град обреченный
Александра Паперно — «Град обреченный»
Алена Смолина - Обитаемый остров
Алена Смолина — «Обитаемый остров»

Предисловия к произведениям, эксклюзивно доступные в сервисе, написали:

  • Владимир Березин, писатель, литературный критик — «Понедельник начинается в субботу».
  • Александр Прокопович, главред «Астрель-СПб», писатель и сценарист — «Пикник на обочине».
  • Эдуард Веркин, писатель, лауреат премий «Книгуру», «Новые горизонты» — «Трудно быть богом».
  • Василий Владимирский, литературный критик, исследователь фантастики — «Обитаемый остров».
  • Алексей Караваев, критик, историк фантастики — «Улитка на склоне».
  • Ася Шевченко, литературный обозреватель, продюсер издательства «Альпина.Проза» — «Град обреченный».
  • Ольга Городецкая, сценаристка фильма «Отель „У погибшего альпиниста“» — «Отель „У погибшего альпиниста“».
  • Ася Михеева, писательница, лауреат премии «Рукопись года» — «Страна багровых туч».
  • Юрий Сапрыкин, шеф-редактор спецпроектов медиа Кинопоиска, журналист — «Жук в муравейнике».
  • Шамиль Идиатуллин, писатель, автор оригинального сериала Яндекс Книг «Смех лисы», трижды лауреат «Большой книги» — «Хищные вещи века».

Узнать о творчестве и наследии фантастов можно из проекта «Век Стругацких», который выходит в медиа Кинопоиска. Проект включает рейтинг экранизаций Стругацких по версии кинокритика Лидии Масловой, размышления исследователя фантастики Николая Трябина о пророчествах советских фантастов, рассказ писателя Шамиля Идиатуллина о жизни Аркадия Натановича, материал Андрея Дуванова о влиянии братьев Стругацких на игровую индустрию, а также воспоминания о съёмках фильмов по Стругацким, которые собрал кинокритик и киновед Константин Шавловский, и всё, что известно о будущих съёмках. Редакция Кинопоиска также взяла интервью у сотрудников Яндекса, где они говорят о том, как братья Стругацкие повлияли на их жизнь и почему НИИЧАВО из повести «Понедельник начинается в субботу».

Продолжение следует.

