«Игра в технологии» в Яндекс Музее: от аналоговых игрушек до современных видеоигр

В Яндекс Музее на Павелецкой открылась выставка «Игра в технологии», посвящённая взаимодействию с играми, их внутренним и внешним интерфейсам. Проект рассказывает об исторических игрушках и ретроиграх, о геймдизайне как медиуме современного художника, а также о технологиях Яндекса. Выставка задумана в формате квеста, который можно проходить в свободном порядке.

Историю развития игрушки можно отследить на примере экспонатов из Музея советской игрушки, уток от музея #Yanducks и игрушек из Магазина Яндекса. Отдельный акцент сделан на советских технологичных игрушках, которые развивали у детей интерес к новым профессиям и навыки программирования. Дизайн их упаковок отражает цветовое кодирование и ценности своего времени.

Важной частью выставки является современное искусство, ведь художники давно используют видеоигры как инструмент творчества. В кинотеатре можно познакомиться с демонстрацией геймплея экспериментальных проектов студентов Школы Дизайна ВШЭ и поиграть в некоторые из них. Также доступна игра художницы Юлии Кожемяко (Supr Experience) о мирах подсознания в 3D-графике и VR-проект Дарьи Григорьевой (GRIGODAS) «Духи бурятской мифологии».

Эволюция видеоигрового интерфейса показана через знаковые ретроигры. Посетители выставки могут поиграть в аркадные автоматы и в домашние приставки, а также познакомиться со всеми стадиями развития видеоигр вплоть до полноценного 3D. Будут представлены и одни из первых устройства виртуальной реальности: например, перчатка Power Glove и консоль Virtual Boy от Nintendo.

Отдельный раздел «Игры в технологии» принадлежит веб-играм как неотъемлемой части современного интернет-ландшафта. Здесь посетители смогут посмотреть концепт-арты новых игр и интеграции художников в градостроительный симулятор.