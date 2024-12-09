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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Игра в технологии» в Яндекс Музее: от аналоговых игрушек до современных видеоигр

editor
By editor
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игрушки
Фото © Яндекс.Музей

В Яндекс Музее на Павелецкой открылась выставка «Игра в технологии», посвящённая взаимодействию с играми, их внутренним и внешним интерфейсам. Проект рассказывает об исторических игрушках и ретроиграх, о геймдизайне как медиуме современного художника, а также о технологиях Яндекса. Выставка задумана в формате квеста, который можно проходить в свободном порядке.

Историю развития игрушки можно отследить на примере экспонатов из Музея советской игрушки, уток от музея #Yanducks и игрушек из Магазина Яндекса. Отдельный акцент сделан на советских технологичных игрушках, которые развивали у детей интерес к новым профессиям и навыки программирования. Дизайн их упаковок отражает цветовое кодирование и ценности своего времени.

Важной частью выставки является современное искусство, ведь художники давно используют видеоигры как инструмент творчества. В кинотеатре можно познакомиться с демонстрацией геймплея экспериментальных проектов студентов Школы Дизайна ВШЭ и поиграть в некоторые из них. Также доступна игра художницы Юлии Кожемяко (Supr Experience) о мирах подсознания в 3D-графике и VR-проект Дарьи Григорьевой (GRIGODAS) «Духи бурятской мифологии».

Эволюция видеоигрового интерфейса показана через знаковые ретроигры. Посетители выставки могут поиграть в аркадные автоматы и в домашние приставки, а также познакомиться со всеми стадиями развития видеоигр вплоть до полноценного 3D. Будут представлены и одни из первых устройства виртуальной реальности: например, перчатка Power Glove и консоль Virtual Boy от Nintendo.

Отдельный раздел «Игры в технологии» принадлежит веб-играм как неотъемлемой части современного интернет-ландшафта. Здесь посетители смогут посмотреть концепт-арты новых игр и интеграции художников в градостроительный симулятор.

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