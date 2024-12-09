Песни Михаила Гуцериева удостоились дипломов фестиваля «Песня года 2024»

Сразу восемь артистов представили на фестивале «Песня года» композиции на стихи и музыку Михаила Гуцериева. Сегодня в коллекции поэта уже более 100 дипломов всенародно любимого конкурса. Не стал исключением и этот год.

«Российская эстрада идёт вперед, это очевидно. Она молодеет, становится современней и адекватна времени. Россия, вперед! – сообщил журналистам поэт Михаил Гуцериев. – Мои любимые песни 2024 года – это «Горький дождь», «Чёрная пантера», «Сердце в сердце», «Танцы», «Мужчина мой». Это необычные песни, они трогают за душу. У нас есть ещё шесть-семь новых произведений на 2025 год. Они, в основном, молодёжные, но есть и для старшего поколения. Наши песни попадают в финал, потому что они лучшие: лучшие композиторы, лучшие стихи, аранжировка, звукорежиссёры, исполнение, продакшн. Всё это отвечает веянию времени. Лучшие делают лучшее и лучшие слушают лучшее».

Филипп Киркоров исполнил на фестивале несколько композиций. Но главной, безусловно, стала «Чёрная пантера» (муз. С. Ревтов). 25-минутную киноверсию клипа с ней зрители увидели 30 ноября, а с 9 декабря на ТВ выходит 3-минутный ролик.

«Это моя 35-я Песня года» – сказал певец. – И, конечно же, ничего бы не было без прекрасных стихов и мелодий. Я от всей души благодарю моих авторов Михаила Гуцериева и Сергея Ревтова за прекрасные стихи и музыку и очень рад сегодня, прямо здесь, на главном концерте страны, вручить им дипломы фестиваля».

Стас Михайлов подарил зрителям свою пронзительную балладу «Я знаю, ты горазда» (муз. М. Гуцериев, С. Ревтов). Номер украсила парящая в воздухе танцовщица.

«Песня очень красивая: сочетание музыки, стихов, эмоций – всё получилось в ней. Есть песни придуманные, а здесь – нет. Эта песня отражает нашу жизнь, – поделился Стас. – Мне кажется, композиция будет иметь широкий успех у зрителя. В 2025 году мы будем снимать клип на эту песню».

Ани Лорак исполнила на концерте зажигательные и страстные «Танцы» (муз. Д. Кузнецова). Динамику номера подчеркнул балет, появившийся из декорации в виде большого сердца.

«Успех песни «Танцы» обусловлен хорошим настроением, «вайбом», который в ней заложен – песня весёлая, позитивная, – рассказывает Ани. – Мне кажется, что эта композиция отображает дух прекрасной студенческой поры. Мы специально подготовили этот клип как раз к выпускным экзаменам. Знаю, что он нравится зрителям, потому что снят в игровой шуточной манере. Песня лёгкая, классная, заводная, каких как раз не хватает сегодня людям».

На концерте прозвучали также песни на стихи М. Гуцериева «Мираж любви» в исполнении Ярослава Сумишевского (муз. М. Гуцериев, И. Янковская), «Сердце в сердце» – Артёма Качера (муз. Д. Дубинский) и «Любовь-сирота» – Юлии Михальчик (муз. С. Ревтов). Светлую ноту ностальгии добавил предновогоднему фону концерта дуэт Михаил Шуфутинский и Миа Бойка с песней «Помада на щеке» (муз. Д. Кузнецовой).

Дипломов «Песни года» удостоились также композиторы Дарья Кузнецова и Сергей Ревтов. Хитмейкеры попадают в ТОП-лист фестиваля несколько лет подряд.

«У каждого автора свой рецепт написания хита. В моём случае – это искренность, – говорит композитор Дмитрий Дубинский. – Я не придумываю ничего специально, я просто пишу музыку от души. Большой плюс, что я сотрудничаю с замечательными авторами, моими основными коллегами.

Для меня счастье работать с Михаилом Гуцериевым. Именно с ним у меня всегда получаются большие хиты, и артисты это очень ценят».

В заключительной части главного концерта страны прозвучала баллада «Песня про любовь» в исполнении А. Иванова и группы «Рондо» (муз. С. Ревтов).

«Я счастлив, что оказался сегодня на фестивале «Песня года», главном концерте страны. Благодарю моих замечательных авторов, и спасибо зрителям за тёплый приём, – поделился Александр. – Всем счастья, здоровья, творчества, и с наступающим Новым годом!»

На празднике песни в этот вечер выступили также Александр Буйнов, Лариса Долина, Лолита, Дима Билан, Артур Пирожков, Хабиб, Денис Клявер и многие другие.

«Для меня «Песня года» – это Новый год, – рассказал об атмосфере фестиваля Ярослав Сумишевский. – Сейчас, возможно, не все смотрят телевизор, а в моем детстве все музыкальные новинки мы слушали именно на Песне года. И этот концерт остался таким семейным праздником».

«Песня остаётся с человеком» – крылатые строки С. Острового, написанные в 60-е годы, не теряют актуальности и сегодня. Не зря ведущие концерта Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев отметили, что именно песня как жанр сохраняет за собой первенство на эстраде. И потому полный зал СК «Мегаспорт» не раз подхватывал любимые мелодии стройным хором.