Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил В.В. Путину о статусе заявки НМПТ Объединения «Гжель»

22 ноября 2023 года состоялось совещание Президента РФ с членами правительства. Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил о системе поддержки российских брендов. Максим Решетников отметил, что российским производителям, для того чтобы быть конкурентоспособными, необходимо создавать, выводить и защищать собственные бренды. На сегодняшний момент Роспатентом зарегистрировано всего по стране 860 тысяч товарных знаков, половина из которых принадлежит российским компаниям. В этом году из общего числа заявок, которые поступили в Роспатент, 85 процентов – от компаний с российской пропиской.

Для сохранения позитивной динамики Правительство расширило перечень инструментов поддержки товарных знаков. Законом закреплен новый объект интеллектуальных прав – географическое указание. Он используется, когда происхождение товара и его характеристики неразрывно связаны с территорией производства.

Кроме того, для развития российских брендов принят пакет мер, в том числе, Россия присоединилась к Лиссабонскому соглашению, которое позволяет одной заявкой регистрировать российские региональные бренды в нескольких юрисдикциях.

«У нас первая такая заявка – на международную регистрацию – поступила от Объединения «Гжель» из Московской области, которое производит всем известную продукцию. Сейчас как раз идёт регистрация в зарубежных патентных ведомствах, туда все заявки направлены», - отмечает в своем выступлении Максим Решетников.

В августе этого года «Объединение Гжель» первой из российских компаний подала заявку в Роспатент на международную регистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ) в рамках Лиссабонской системы.

После это компания получит защиту от контрафакта в более чем 70 странах, а на зарубежных рынках появятся основания наказывать нарушителей, незаконно использующих российскую торговую марку.