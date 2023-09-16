С 11 по 14 сентября в Екатеринбурге проходил масштабный форум V Национальной премии «Корпоративный музей». Около 200 представителей сообщества корпоративных музеев со всей страны собрались на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара Центр». Форум конкурса включен в актуальный событийный календарь города, который в этом году отмечает свой 300-летний юбилей.

Впервые участники Всероссийского конкурса стали лауреатами и дипломантами Национальной премии на форуме с международным звучанием, в попечительский совет вошла президент Ассоциации содействия гуманитарно-технологическому развитию «Русско-китайское сотрудничество», президент Кабинета Конфуция госпожа Цзи Цзиньфэн, выразил свое желание сотрудничать СЕО частного технопарка и университета Видя, глава международной группы партнер Vidya Sukh Consultancy Services (Индия) господин Амар Дип Сингх.

В дни Форума прошли очные защиты 70 проектов, вошедших в шорт-лист конкурса (11 номинаций). Участники форума посетили музей энергетики Урала «Россети-Урал» и музейный комплекс «Северская домна» АО «Северский трубный завод».

Всего на победу Национальной премии претендовали 158 проектов из 70 компаний России: география участников охватывает всю страну — от Калининграда до Дальнего Востока (впервые приняла участие Камчатка).

Корпоративные музеи региональных предприятий представили ведущие компании Российской Федерации: ОАО «РЖД», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «ОСК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «ТМК», ГК «ФосАгро», АО «ОМК», ПАО «Уралкалий», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «ТРАНСНЕФТЬ», ПАО «Юнипро», Госкорпорации «Роскосмос», ПАО «Россети», АО «СУЭК», АО «ОДК» и многие другие.

Впервые в рамках заключительного форума конкурса прошла панельная дискуссия о роли корпоративных музеев, модератором дискуссии выступила эксперт РАСО Алена Август. Участники дискуссии обсудили роль корпоративных музеев в современном обществе, а также их влияние на решение государственных задач сквозной профориентации и достижения технологического суверенитета, трансляции традиционных ценностей и воспитания патриотизма.

О феномене корпоративного музея, направленного на сохранение исторической памяти, работу с сообществом на территории расположения, развитие промышленного туризма и создание понятного и привлекательного образа будущего для граждан страны говорили практически все заинтересованные стороны: представители власти и руководители предприятий, специалисты по музейному проектированию и зарубежные партнеры. Среди участников дискуссии: заместитель министра культуры Пермского края Вера Рябкова, начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, вице-президент по стратегии Global style и управляющий партнер Vidya Sukh Consultancy Services (Индия) Ирина Пингорина, управляющий филиалом АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский» Виктор Губанов, директор по развитию Бюро музейной сценографии «Метаформа» Ирина Кирюхина, директор по развитию компании «СИБ Проект» Кира Соколова, куратор музейных проектов студии «Шоу Консалтинг» Алина Зоря, вице-президент Ассоциации содействия гуманитарно-технологическому развитию «Русско-китайское сотрудничество» Гао Юе.

Участники из Москвы и Московской области представили больше всего проектов на конкурс (12 музеев): Музей СПАО «Ингосстрах», Музей ВДНХ, Народный музей Московского метрополитена, Историческая площадка «Паровозное депо Подмосковная», Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»,Московский музей холдинга «Объединенные кондитеры»: «Музей истории шоколада и какао», «Роза Эйнема» ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», Технико-исторический музей АО «Российские космические системы», Музей городского хозяйства Москвы, Музей ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», Интерактивный оптический центр «Лыткарино», Музей РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, Музей истории фармации АО «Ретиноиды», Интернет-проект «История Аэронавигации России».

Итоги V Национальной премии размещены на сайте конкурса https://corporate-museum.ru/ Этот единственный в России конкурс среди корпоративных музеев, аналогов которому не существовало не только в нашей стране, но и в мире, в 2018 году возглавил движение к объединению и повышению уровня популяризации индустриального наследия, развитие межкультурных коммуникаций промышленных предприятий, общества и государства. За пять лет на конкурс было представлено 365 проектов от 184 участников. Конкурс родился в Перми и оттуда начал свое триумфальное шествие по стране: 3-й сезон завершился в Санкт-Петербурге, на территории Музея железных дорог России, финальный форум 4-го конкурса принимал участников в Москве, в павильоне «Космос» на ВДНХ.

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