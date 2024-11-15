Индюшата-2024: призы и итоги

6 и 7 ноября в пространстве Звук СТУДИО от HiFi-стриминга Звук прошел фестиваль «Индюшата-2024». Главный приз – пиар-поддержку от агентства «Кушнир продакшн» – получила группа Mazzltoff из города Тула.

Mazzltoff – это мрачный инди-рок с объемным звучанием, гармонично дополненный абстрактной и экспрессивной лирикой. «Когда мы решили поучаствовать в «Индюшатах», у нас не было больших ожиданий, мы знали, что это фестиваль с историей и конкуренция будет очень высокая. Самое главное для нас – сыграть музыку и кайфануть на сцене, я очень рад, что нас хорошо приняли», – поделился Даниил Матов, солист и основатель группы.

По итогам фестиваля были вручены и другие призы. Группа СИАМ попала в хит-парад на радио Комсомольская правда и получила предложение о сотрудничестве от лейбла Цезис. Исполнитель Артём Галанов был приглашен в финал премии «На благо мира», а также получил в качестве награды возможность выпуска релиза на лейбле «Давай Inc» и бесплатную промо-кампанию. Группа «Крёстные» была удостоена возможности записать новую музыку на студии «Артефакт». А исполнитель Alpin получил бесплатную запись на студии «Блюз Минус» и выпуск релиза на лейбле «Полигон Records». Кроме того, обладатели гран-при – группа Mazzltoff – получили специальный приз от официального спонсора фестиваля Факультета музыкальной индустрии университета Синергия – сертификаты на обучение по курсу вокала и обучение по курсу «сонграйтинг», а также эфир на радио «Маяк» и приглашение выступить с концертом от клуба «16 тонн».

«Индюшата» — старейший музыкальный смотр в России, который впервые провели в 1990 году. На фестивале в разное время дебютировали группы «Обе две», «Курара» и OQJAV, Женя Любич, Zoloto, группа The Jack Wood, впоследствии выступавшая на Glastonbury, а гран-при «Индюшат-2023» стал петербургский электродуэт UGLI, ставший звездой шоу «Залетай в тренды» и резидентом крупных фестивалей.

Основатель «Индюшат», медиапродюсер Александр Кушнир подчеркивает идеологию мероприятия: «Очень важно заметить, что «Индюшата» — это точно фестиваль музыки не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Это в первую очередь фестиваль идей! Как правило, все выступления немножко сырые, но очень свежие. Я за эту свежесть продам душу, почку и всю недвижимость своих друзей».

Официальным спонсором «Индюшат» в этом году выступил Факультет музыкальной индустрии Университета «Синергия», чьи представители также подарили приз своему фавориту. Партнер фестиваля – приложение Звук СТУДИО, которое предлагает технологичные инструменты для легкого старта музыкальной карьеры, развития и управления творчеством.