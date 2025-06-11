Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил победителей конкурса на создание национального контента: поддержку получат 175 проектов по направлениям «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Мультиформатный контент», «Спецпроекты в СМИ», а также «Программные продукты». Общий объем поддержки в 2025-2027 годах составит 22,6 млрд рублей.

«Проекты, приходящие на конкурсы ИРИ, всегда показывают, что сейчас наиболее важно и актуально людям, о чем авторы хотят говорить с аудиторией. В последние два года при нашей поддержке вышло много исторических проектов. Исторические личности и эпохи по-прежнему интересны аудитории, но настало время осмысления и современных нам событий: всего, что происходило и происходит в зоне СВО, истории конфликта, жизни в новых регионах. Среди победителей много совершенно разных по жанрам и форматам историй на эти темы. По-прежнему востребованными остаются темы семьи, отношения внутри нее и родительства, проекты для детей и подростков. Многие авторы экспериментируют с форматами и технологиями – все больше проектов создается с использованием искусственного интеллекта, что уже давно не новость и будет только нарастать. Мы всегда приветствуем использование новых технологий в контенте, если при этом сохраняются содержание, смысл и сильная “зрительская” история», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Видеоконтент

В рамках направления «Видеоконтент» будут созданы 76 проектов: игровые, документальные, анимационные и аудио- сериалы, серии видеороликов для самой разной аудитории.

Среди игровых сериалов:

«Что не так с Севой?» – комедийный проект для детей и подростков об ученике колледжа, которому предстоит возглавить команду по интеллектуальной игре и привести ее к победе.

«Полдень» – сериал по роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике».

«Марик» – драма о военном медике, пережившем плен и личную трагедию, который уезжает в Мариуполь и становится врачом скорой помощи.

«Рыцари Сорока Островов» – сериал по одноименному роману Сергея Лукьяненко.

«Ася и Вася. Агроблогеры» – продолжение детского мультсериала, главной темой которого станут научные и технические достижения в сельском хозяйстве, показанные через приключения главных героев.

«Ленточка» – драма о военном хирурге, который возвращается в родной город после службы на фронте и вступает в противоборство с местным криминалом.

«Ландыши. Вторая весна» – второй сезон одного из самых популярных сериалов 2025 года.

«Дом профсоюзов» – политический триллер о событиях 2014 года, массовых акциях протеста на Украине, одесской трагедии и крушении Боинга.

«Киноальманах Владлена Татарского» — игровой проект по мотивам рассказов участников СВО.

«ТАСС уполномочен заявить» – экранизация романа Юлиана Семенова, перенесенная в 2025 год.

«Княгиня Ольга» – художественный проект о жизни первой княгини Руси.

«Ополченец» – игровой сериал о Смутном времени.

«Все в твоих руках» – игровой сериал о любви и отношениях, которые герои пытаются построить после нескольких лет разлуки.

«Многое получается» – комедийный сериал о взрослении и родительстве, где у молодой пары появляется незапланированный ребенок.

«НЕ-БЕС-А» – драма о преодолении жизненных трудностей, принятии ответственности и поиске себя через танцы.

«Личное дело следователя Багрянцева» – детективный сериал о работе инспекторов пожарного надзора.

«ИИНГА» – комедийный сериал о мэре провинциального городка, который заменяет себя на ИИ.

В числе документальных проектов:

«Русским языком» – документальный сериал об истории, уникальности и богатстве русского языка.

«Картотека. Писатели» – документальный проект о современных писателях из разных регионов страны.

«Русские усадьбы» – проект о восстановлении русских усадеб руками энтузиастов.

«Со всеми бывает. 2 сезон» – продолжение документального сериала о людях с ментальными проблемами и способах их решения.

«Новейшая история российских компьютерных игр» – продолжение популярного сериала о новейшей истории игровой индустрии.

Контент в блогосфере

По направлению «Контент в блогосфере» поддержку получат 48 проектов: шоу, видеорепортажи, веб-сериалы, интервью, видеоподкасты, аудиодрамы, серии видеороликов.

Среди победителей:

«Ой, мамочки» – поддерживающее шоу для молодых мам и тех, кто готовятся ими стать.

«За третьим» – истории обычных горожан, успешно совмещающих счастливую семейную жизнь с личными интересами.

«Радость умножается делением» – проект о людях, которые посвятили свою жизнь помощи другим.

«Русский мир: Без границ» – большое путешествие участников Хора Сретенского монастыря по России, исследующих значение Русского мира и его единство.

«Образы будущего» – видеоподкаст о прорывных проектах в сфере науки и технологий.

«А-ля рус» – реалити-шоу, в котором дизайнер и архитектор преображают общественные пространства в русском стиле.

«Герои-строители. 2 сезон: Мариуполь» – документальный проект о том, как Мариуполь, фактически уничтоженный украинскими боевиками, превращается в комфортный и современный российский город.

Мультиформатный контент и спецпроекты в СМИ

По направлениям «Мультиформатный контент» и «Спецпроекты в СМИ» победителями стали 35 проектов, состоящие из нескольких видов контента: например серий роликов, статей и лонгридов, подкастов в аудио или видеоформате.

Среди проектов-победителей:

«СВОИРОДНЫЕ.РФ: Продолжение» – бесплатная экспертная платформа, помогающая ветеранам СВО получить необходимую психологическую и социальную помощь и адаптироваться к мирной жизни.

«Всё, что меня касается» – проект о молодых муниципальных служащих, которые сделали помощь другим смыслом своей жизни.

«Охлобыстин отвечает» – видеоподкаст с Иваном Охлобыстиным, где ведущий раскрывает жизненные темы через историю, религию и кино.

«Геральдика для больших и маленьких» – проект о мире главных символах страны.

«Фамильные тайны» – анимационный проект о происхождении и распространении фамилий на Руси, в Российской империи, СССР и России.

«Учёные дамы» – истории восьми женщин, которые посвятили себя науке и добились признания в самых разных её сферах.

«Три жизни Сергея Прокофьева» – проект о жизни и творчестве выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева.

Программные продукты

В части игр и ПО будет поддержано 16 проектов, в том числе 13 игр для ПК и мобильных устройств. Это проекты в жанре шутера, стратегии в реальном времени, RPG, затрагивающие темы Второй мировой войны, СВО, недалекого будущего, традиций народов России и фэнтезийных миров.

В числе проектов:

«Гардарики» — многопользовательская игра с видом от третьего лица, действие которой разворачивается в мире, основанном на исторических событиях Древней Руси и народных легендах.

«Спецназ: Воин России» — шутер от первого лица с реалистичным современным сеттингом, где игрок выступает в роли офицера спецназа РФ, участвуя в операциях против террористов в конфликтах XXI века.

«Передний Край: ZOV» — стратегия в реальном времени, посвященная значимым операциям СВО.

«Сатурн. Наследие» — продолжение ролевой игры «Сатурн» с элементами выживания, исследования мира и сюжетных развилок, в которой будет реализовано прохождение от первого лица.

«Академики Веселых Игр» — продолжение серии детских мобильных игр с различными механиками и жанрами.

«Кындыкан» — приключенческая игра про культуру и традиции коренных малочисленных народов Севера Якутии.

«Родина ждет» — игра для ПК и мобильных устройств, события которой происходят в зоне СВО и на Донбассе в период 2014-2025 годов и где игрокам предстоит управлять небольшим тактическим подразделением.

«Смерш: Красный протокол» — стелс-экшен, основанный на событиях Второй мировой войны.

«Учебник истории» — мобильное приложение по программе обучения истории с 5 по 11 классы.

Прием заявок на конкурс национального контента проходил с 26 ноября по 25 декабря 2024 года по пяти направлениям: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программные продукты», «Мультиформатный контент» и «Спецпроекты в интернет-СМИ». Заявки принимались в рамках семи широких тематических линий: «Защита национальных интересов и общественных ценностей», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России», «Многонациональность: единство в многообразии», «Духовно-нравственные ориентиры», «Семейные ценности, воспитание детей и подростков» и «Образ будущего». Всего на участие в отборе было подано 1 108 заявок, из них допущено до очной защиты – 248, победителями стали 175 проектов. Проекты должны быть реализованы до 29 октября 2027 года.