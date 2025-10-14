Интерес пользователей к литературе об Израиле вырос на 120%

Книжный сервис Литрес зафиксировал рост спроса на литературу об Израиле за последнюю неделю. В период с 6 октября по 12 октября 2025 года выручка от продажи нон-фикш-литературы по данной теме (по всем моделям монетизации) выросла на 120% по сравнению аналогичным периодом неделю назад (29.09.2025 – 05.10.2025).

Литрес также отметил рост спроса на литературу об Израиле при сравнении показателей за 2024 и 2025 год. За последнюю неделю выручка от нон-фикшн литературы об истории, политике и культуре Израиля выросла на 138%, от всех книг по теме — на 54% относительно равнозначного временного интервала в прошлом году (06.10.2024 – 12.10.2024). Месяц к месяцу (13.09.2025 – 12.10.2025 к 13.09.2024 – 12.10.2024) динамика выручки от продажи нон-фикшн-книг составила 45%, от продажи в целом литературы об Израиле — 41%.

В рейтинг самых популярных за последнюю неделю нон-фикшн-книг о стране вошли произведения об израильско-палестинском конфликте и истории государства в целом. На первой строчке — историческое исследование Нила Каплана «Израильско-палестинский конфликт: Непримиримые версии истории», на второй — книга экс-сотрудника Моссад Виктора Островского и Клэра Хой «Моссад: путем обмана. Разоблачения израильского разведчика». Замыкает тройку лидеров аналитическая статья Олега Царькова «ХАМАС и Сектор Газа». В Топ-5 книг по теме также вошло произведение «Народная история Израиля» Артема Кирпиченка и «Хроника с открытым финалом: История палестино-израильского противостояния» Дмитрия Марьясиса в озвучке Владимира Солдатова.