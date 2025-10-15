Оплата публикаций

Выставка «Греческое сердце, Русская душа» Альбины Акритас в Российской академии художеств 

А.Г. Акритас. Танцоры. 1996. Картон, пастель, смешанная техника, 100х70 см. Собственность автора
А.Г. Акритас. Танцоры. 1996. Картон, пастель, смешанная техника, 100х70 см. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ и академика РАХ Альбины Георгиевны Акритас «Греческое сердце, Русская душа». В обширную экспозицию войдут как знаковые живописные полотна и графические листы, так и ранее не экспонировавшиеся работы, отражающие развитие творчества автора и эксперименты с материалом. Специальный раздел посвящен современникам и друзьям мастера, повлиявшим на её становление.

Альбина Акритас родилась в 1934 году в Москве. Её первым наставником в живописи был школьный учитель Г.Н. Дик, затем занималась в кружке самодеятельных художников, который вел В.И. Шухаев. В 1961 году окончила живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР в Ленинграде, где её педагогами были В.М. Орешников, А.А. Мыльников и Б.С. Угаров.

Творчество Альбины Акритас — яркий пример слияния и взаимообогащения двух культур. Высокое мастерство и верность русской реалистической школе вкупе с неудержимой страстью греческого темперамента придают уникальность и узнаваемость каждой её картине. Живописец по самой своей природе, она всегда мыслит «от пятна» в какой бы технике не работала, какую бы цветовую гамму не разрабатывала. «Мне часто приходит в голову, что слово “живопись” первоначально имело несколько другой смысл, чем сейчас. Оно не обозначало технику, не говорило о том, что произведение сделано масляными или темперными красками при помощи кисти по холсту или картону. Нет, слово означало живое писание, именно живое. Для меня этот глубокий смысл сохраняется и поныне», — считает автор.

Поверхность каждого ее холста или листа бумаги буквально играет, дышит, колеблется переливами и сочетаниями красок, то плотных, то прозрачных, напоминающих то керамику, то монументальную фреску, то восточный ковер. В каждом мазке, каждом сочетании цветов, каждом композиционном решении живет душа художницы. Самозабвенное творчество Акритас сочетает с точным продуманным экспериментом. Она готова бесконечно «испытывать» разные возможности живописи и графики: работает и маслом, и темперой, и пастелью; обращается к такой редкой технике как гравюра на картоне, использует коллаж, разного рода смешанную технику, включает в свою палитру бронзу и золото, которое органически вписывается в цветовой аккорд картины.

Способность внутренне настраиваться на своих героев, проникать в их душевный мир – одно из замечательных качеств автора. Оно воплотилось в сериях «1941 год», впечатляющей своим внутренним драматизмом и силой художественного обобщения, и «Труд», посвященной советским женщинам. Эти работы воспринимаются как истинное творение чувства, заставляющее вглядываться в образы, вырастающие до уровня возвышенных символов.

В 1972 году после поездки в Среднюю Азию Акритас приступила к работе над циклом гравюр, посвященных кишлаку Байсун. Листы все разные — по композиции, масштабам, манере исполнения; не внешними моментами объединяются они в серию, но сближаются запечатленным в них настроением, чувством радости и ощущением полноты жизни. Большое значение в творчестве художника имело первое путешествие в Грецию в 1988 году: появились графические серии об Античной Элладе, а параллельно им – множество пейзажей с натуры.

Знакомство со страной, с которой художница связывает свое происхождение, многое изменило в мыслях и чувствах автора, открыло сознанию иные сферы, миры ритмов, интонаций, вечные законы красоты и гармонии, поэтому такой жизненной убедительностью и светом наполнены пейзажи, жанровые картины, навеянные историей Греции.

Эта тема не оставляет мастера на протяжении всего творческого пути: она воссоздает события легенд и мифов Древней Греции, разворачивает широкую панораму сцен из жизни античных людей и мудрых богов. Мощной почти лепной фактурой отличаются «Диоген и Аристотель», «Суд Париса», «Похищение Европы» — все эти решения подсказаны живым чувством, интуицией художницы, увидены ее духовным зрением прежде, чем родились во «плоти» на холсте или картоне, в том или ином материале.

Стоит особо выделить работу А.Г. Акритас в монументальном искусстве, одной из важнейших являются росписи Белого зала Президиума Российской академии художеств на Пречистенке. Семь уникальных больших панно с сюжетами на «Историю Психеи» созданы автором в начале 2000-х годов и украшают стены, где ранее, в начале XX века, располагались работы Мориса Дени на аналогичную тему. Примечательно, что краски она готовила вручную, по цеховым рецептам старых мастеров. Работа заняла у художницы около более трех лет напряженного труда: она удивительно точно нашла композиционный строй и колористическое решение. Её произведения стали органичной частью архитектоники зала.

Греческое происхождение дало Альбине Акритас страстный темперамент, яркую фантазию и оптимизм, а великая культура России обогатила её творчество глубокой чувственностью и высокими человеческими ценностями. Оставаясь верным своим интересам, она на протяжении многих лет продолжает развивать традиции отечественного искусства. Экспозиция в академических залах познакомит зрителей с уникальным явлением в современном академическом искусстве.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи Марии Чегодаевой.

