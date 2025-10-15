Выставка «Греческое сердце, Русская душа» Альбины Акритас в Российской академии художеств 

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ и академика РАХ Альбины Георгиевны Акритас «Греческое сердце, Русская душа». В обширную экспозицию войдут как знаковые живописные полотна и графические листы, так и ранее не экспонировавшиеся работы, отражающие развитие творчества автора и эксперименты с материалом. Специальный раздел посвящен современникам и друзьям мастера, повлиявшим на её становление.

Альбина Акритас родилась в 1934 году в Москве. Её первым наставником в живописи был школьный учитель Г.Н. Дик, затем занималась в кружке самодеятельных художников, который вел В.И. Шухаев. В 1961 году окончила живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР в Ленинграде, где её педагогами были В.М. Орешников, А.А. Мыльников и Б.С. Угаров.

Творчество Альбины Акритас — яркий пример слияния и взаимообогащения двух культур. Высокое мастерство и верность русской реалистической школе вкупе с неудержимой страстью греческого темперамента придают уникальность и узнаваемость каждой её картине. Живописец по самой своей природе, она всегда мыслит «от пятна» в какой бы технике не работала, какую бы цветовую гамму не разрабатывала. «Мне часто приходит в голову, что слово “живопись” первоначально имело несколько другой смысл, чем сейчас. Оно не обозначало технику, не говорило о том, что произведение сделано масляными или темперными красками при помощи кисти по холсту или картону. Нет, слово означало живое писание, именно живое. Для меня этот глубокий смысл сохраняется и поныне», — считает автор.

Поверхность каждого ее холста или листа бумаги буквально играет, дышит, колеблется переливами и сочетаниями красок, то плотных, то прозрачных, напоминающих то керамику, то монументальную фреску, то восточный ковер. В каждом мазке, каждом сочетании цветов, каждом композиционном решении живет душа художницы. Самозабвенное творчество Акритас сочетает с точным продуманным экспериментом. Она готова бесконечно «испытывать» разные возможности живописи и графики: работает и маслом, и темперой, и пастелью; обращается к такой редкой технике как гравюра на картоне, использует коллаж, разного рода смешанную технику, включает в свою палитру бронзу и золото, которое органически вписывается в цветовой аккорд картины.

Способность внутренне настраиваться на своих героев, проникать в их душевный мир – одно из замечательных качеств автора. Оно воплотилось в сериях «1941 год», впечатляющей своим внутренним драматизмом и силой художественного обобщения, и «Труд», посвященной советским женщинам. Эти работы воспринимаются как истинное творение чувства, заставляющее вглядываться в образы, вырастающие до уровня возвышенных символов.

В 1972 году после поездки в Среднюю Азию Акритас приступила к работе над циклом гравюр, посвященных кишлаку Байсун. Листы все разные — по композиции, масштабам, манере исполнения; не внешними моментами объединяются они в серию, но сближаются запечатленным в них настроением, чувством радости и ощущением полноты жизни. Большое значение в творчестве художника имело первое путешествие в Грецию в 1988 году: появились графические серии об Античной Элладе, а параллельно им – множество пейзажей с натуры.

Знакомство со страной, с которой художница связывает свое происхождение, многое изменило в мыслях и чувствах автора, открыло сознанию иные сферы, миры ритмов, интонаций, вечные законы красоты и гармонии, поэтому такой жизненной убедительностью и светом наполнены пейзажи, жанровые картины, навеянные историей Греции.

Эта тема не оставляет мастера на протяжении всего творческого пути: она воссоздает события легенд и мифов Древней Греции, разворачивает широкую панораму сцен из жизни античных людей и мудрых богов. Мощной почти лепной фактурой отличаются «Диоген и Аристотель», «Суд Париса», «Похищение Европы» — все эти решения подсказаны живым чувством, интуицией художницы, увидены ее духовным зрением прежде, чем родились во «плоти» на холсте или картоне, в том или ином материале.

Стоит особо выделить работу А.Г. Акритас в монументальном искусстве, одной из важнейших являются росписи Белого зала Президиума Российской академии художеств на Пречистенке. Семь уникальных больших панно с сюжетами на «Историю Психеи» созданы автором в начале 2000-х годов и украшают стены, где ранее, в начале XX века, располагались работы Мориса Дени на аналогичную тему. Примечательно, что краски она готовила вручную, по цеховым рецептам старых мастеров. Работа заняла у художницы около более трех лет напряженного труда: она удивительно точно нашла композиционный строй и колористическое решение. Её произведения стали органичной частью архитектоники зала.

Греческое происхождение дало Альбине Акритас страстный темперамент, яркую фантазию и оптимизм, а великая культура России обогатила её творчество глубокой чувственностью и высокими человеческими ценностями. Оставаясь верным своим интересам, она на протяжении многих лет продолжает развивать традиции отечественного искусства. Экспозиция в академических залах познакомит зрителей с уникальным явлением в современном академическом искусстве.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи Марии Чегодаевой.