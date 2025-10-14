«Я – Пётр Николаевич Розанов»: актёр Иван Костров рассказал о своей роли отца в новом фильме

Актер Иван Костров снова в кадре — на этот раз он играет роль отца, стремящегося создать лучшее будущее для своей семьи. Актуальность темы отцовства сегодня как никогда высока. В эпоху, когда традиционные семейные ценности переосмысливаются, а роль мужчины в семье претерпевает изменения, важно напомнить о значимости отцовской фигуры.

Роль отца часто остается недооцененной, хотя именно отцовская любовь и поддержка формируют личность ребенка не меньше, чем материнская. Новый короткометражный фильм «Я — Пётр Николаевич Розанов» поднимает важную социальную тему — значение отцовства в жизни семьи. Фильм, над которым работает съемочная группа под руководством молодого режиссера Анастасии Тен, затрагивает темы доверия, взросления и тихой, но настоящей любви. В интвервью Иван рассказал читателям АртМосковии о съемочном процессе и о том, как он справляется с ролью отца не только в жизни, но и на экране.

– Иван, в новом короткометражном фильме ты играешь роль Николая — отца мальчика Пети. Какие эмоции ты хочешь передать и что для тебя главное в отношениях между отцом и сыном в кадре?

– Для меня важно показать простоту и честность героя. Николай — не идеальный отец, но он старается сделать все, чтобы семья чувствовала себя в безопасности. В его поступках нет показного героизма, но есть повседневная ответственность и забота. Это близко мне лично: я сам отец и понимаю, как важно давать детям простое отцовское внимание.

– Как идет работа с детьми на съемочной площадке — с Игорем, который играет роль Пети, и Стефанией, исполняющей роль Вари?

– Замечательно! С Игорем у нас быстро установился контакт — он очень смышленый, любознательный и ответственный мальчик. Стефания, несмотря на юный возраст, чувствует себя на съемочной площадке уверенно. Мне как отцу и партнеру по кадру важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно.

– Как происходит организация съемок? В фильме есть как домашние сцены, так и эпизоды на улице.

– Локации продумываются очень детально. Домашние сцены мы снимаем ранним утром, чтобы максимально точно передать нужную нам атмосферу. Уличные сцены снимаются в дневное время. Команда работает слаженно, каждый знает свою задачу и выкладывается в полной мере.

– Как ты готовился к роли Николая?

– Я сам отец, поэтому специальная подготовка мне не требовалась — эту роль я «играю» и в обычной жизни. Также я наблюдаю за реальными людьми: как они говорят, проявляют эмоции и заботу. Николай — это собирательный образ, но в нем есть черты, которые мне близки: желание сохранить семью, умение сдерживать эмоции, когда внутри буря. Мне важно показать зрителю, что сила мужчины может быть тихой и не всегда заметной.

– Как продвигается съемочный процесс?

– Съемки продвигаются в соответствии с заранее установленным планом. В октябре у нас запланировано несколько съемочных смен, в декабре отснимем несколько сцен, а весной 2026 года ожидается завершение съемочного процесса. Работа вдумчивая и неспешная, каждый кадр выверен до мелочей.

– Как ты оцениваешь свою роль в этом проекте?

– Надеюсь, что положительно. Мне предстоит передать силу отцовской заботы не с помощью громких слов или активных действий, а посредством эмоций. Здесь нет места динамике — каждое движение, пауза, взгляд должны быть осмысленными. Это требует понимания внутреннего мира персонажей фильма, и я благодарен за возможность получить такой опыт.

– Что для тебя самое ценное в этой работе?

– Люди. Когда работаешь с профессионалами, любящими свое дело, создается особая творческая атмосфера. Для меня это не просто строчка в послужном списке, а работа, в которую я вкладываю душу.

– Что, на твой взгляд, зритель должен вынести для себя из фильма?

– Надеюсь, что ощущение тепла. Этот фильм о том, что настоящая близость строится не на громких словах, а на умении быть рядом. Если зритель сможет это почувствовать, значит, мы все сделали правильно.

Когда наш разговор подошел к концу, Иван вернулся на площадку — собранный, спокойный, несущий внутреннюю уверенность и тепло.

Короткометражный фильм «Я — Петр Николаевич Розанов» должен стать не просто художественной работой, но и важным социальным заявлением о роли отца в современном обществе. Создатели картины надеются, что их работа не только тронет сердца зрителей, но и вдохновит современных отцов быть более внимательными к своим детям.

Текст – Ольга ГРОШЕВА