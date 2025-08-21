«Интервидение» – это про то, чтобы увидеть мир глазами друг друга

В пресс-центре ТАСС состоялась первая официальная пресс-конференция Международного музыкального конкурса «Интервидение».

В качестве спикеров во встрече с журналистами приняли участие: заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский; директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Алимов; продюсер, композитор, народный артист России, член Международного профессионального жюри Международного музыкального конкурса «Интервидение» от Российской Федерации Игорь Матвиенко; певец, заслуженный артист Российской Федерации, участник Международного музыкального конкурса «Интервидение» от Российской Федерации SHAMAN.

«Мы пригласили на «Интервидение» участников из более 20 стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки, а также из США, чтобы через призму музыки показать, насколько богат и разнообразен мир, – отметил Александр Журавский. — «Интервидение» – это не политическая инициатива, а культурная, общественная. И мы верим, что «Интервидение» станет настоящим праздником культурного кода каждой страны-участницы».

Александр Журавский убеждён, что Россия, как инициатор возрождения «Интервидения», сделает всё, чтобы Конкурс стал ежегодным международным событием. «Мы открыты для сотрудничества и уверены, что этот проект найдёт отклик у миллионов зрителей по всему миру», – добавил политик.

Александр Алимов считает «Интервидение» событием «неординарным и знаковым в культурном и информационном пространстве». По мнению дипломата, беспрецедентное внимание к проекту подтверждает, что это очень востребованный миром формат: «Формат, который объединяет, а не разделяет, показывает культуру во всём её многообразии и работает на мягкую силу международного сотрудничества».

Ожидается, что освещать «Интервидение» в Москве будут представители СМИ из более чем 25 стран. В период с 19 по 21 сентября для СМИ будет функционировать современный Медиацентр в «Технопарке Сколково».

Игорь Матвиенко, которому предстоит вместе с коллегами из других стран-участниц «Интервидения» оценивать выступления конкурсантов, рассказал, как будет организовано судейство.

«Победителя путём голосования определит Международное профессиональное жюри, в котором будут работать по одному эксперту от каждой страны-участницы. Все члены жюри –авторитетные представители национальных музыкальных индустрий и эксперты высокого уровня. В центре внимания судей будут вокал исполнителей, сценическое мастерство и культурная уникальность номеров. Правила голосования исключают оценивание членами жюри своей страны, что снижает риски конфликта интересов. Порядок выступления стран в финале Конкурса определится в ходе жеребьёвки 12 сентября в Национальном центре «Россия» – поделился с журналистами Игорь Матвиенко.

Об объединяющей роли «Интервидения» сказал и певец SHAMAN, который будет представлять Россию на Конкурсе: «Для меня это было большим сюрпризом. Россия выбрала меня. И я осознаю эту ответственность. Я воспринимаю «Интервидение» не как соревнование. Для меня это праздник творчества и культурного разнообразия. Музыка – тот самый язык, который понятен каждому, кто даже не знает ни слова на иностранном языке. Мы и в концепцию клипа на песню «ПРЯМО ПО СЕРДЦУ», которую я исполню на Конкурсе, заложили идею универсального посыла на всех языках участников «Интервидения»».