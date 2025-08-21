«Они потрясли мир. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. Я без тебя не смогу»

VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Фото © пресс-служба Пятого канала

Леонид Гайдай и Нина Гребешкова считались образцовой парой советского кино. Их союз длился 45 лет. Он – режиссер, чьи комедии «Операция «Ы»», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» вошли в золотой фонд. Она – актриса, его неизменная муза, исполнительница множества эпизодических ролей в его картинах, друг, советчик и любимая женщина. Со стороны их брак казался идеальным. Но путь к этому счастью был полон испытаний.

Режиссер самых смешных комедий в жизни был человеком с тяжелым характером. Он не боялся прямо выражать свое мнение и часто рубил с плеча. А слухи о любвеобильности мужчины не утихли даже после его смерти.

Гайдай и Гребешкова познакомились в конце 40-х годов 20-го века во время учёбы во ВГИКе. Нина, жизнерадостная студентка актерского факультета, сначала побаивалась замкнутого и серьезного Леонида. Но постепенно изменила свое мнение о нем. Их роман начал развиваться во время работы над дипломным фильмом Гребешковой, который стал и режиссерским дебютом Леонида. Кроме того, он сыграл эпизодическую роль в этой ленте, тем самым положил начало традиции своих камео.

После свадьбы молодожены поселились в тесной квартире родителей Гребешковой. Появление дочери Оксаны в 1957 году стало огромной радостью. Нина временно поставила карьеру на паузу. А Леонид в тот момент снимал фильм, на который возлагал большие надежды. Режиссер не предполагал, каким грандиозным провалом обернется эта работа. И что она чуть его не убьет.

Возвращение Гайдая в профессию стало триумфальным. Однажды на чердаке родительской дачи режиссер нашел старую газету с фельетоном «Пес Барбос». Он и вдохновил его на создание короткометражного фильма «Пес Барбос и необычный кросс». Персонажи Трус, Балбес и Бывалый так полюбились зрителям, что Гайдай сделал их главными героями еще в нескольких лентах.

Нина неизменно была рядом, играла небольшие, но запоминающиеся роли. Она была не просто женой, а незаменимым творческим советчиком. Гайдай без ее одобрения не приступал к работе над фильмами. Она сопровождала его на съемках, создавала уют, была медиатором в конфликтах. При этом слухи о возможных увлечениях Гайдая красавицами-актрисами – Натальей Варлей и Светланой Светличной – Нина никогда публично не комментировала. Через десять лет после свадьбы актриса чуть не подала на развод. Брак спасла всего одна, короткая, но глубокая фраза Гайдая.

После возвращения из Америки со съемок фильма «На Дерибасовской хорошая погода…» режиссер сильно сдал, начал часто болеть. В 1993 году он в очередной раз попал в больницу с воспалением легких. Именно тогда состоялся его разговор с супругой. Леонид Иович захотел попросить у Нины Павловны прощения. Через несколько дней его не стало. Гребешкова пережила мужа на 32 года. До последних дней она снималась в картинах, трудилась на даче. Актрису похоронили рядом с мужем на Кунцевском кладбище. Режиссер и его муза снова были вместе.

