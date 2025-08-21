Вышел трейлер документального блокбастера «Пылающий горизонт» о борьбе с лесными пожарами в России

Онлайн-кинотеатр PREMIER и видеосервис RUTUBE представили трейлер и постер документального блокбастера «Пылающий горизонт» о борьбе с одной из самых страшных природных стихий на нашей планете – лесными пожарами. В России ежегодно возникают тысячи лесных пожаров, которые наносят огромный ущерб жителям пожароопасных регионов и инфраструктуре. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в этом году территорию России охватили около 2 тыс. лесных пожаров общей площадью 1,2 млн га. Фильм «Пылающий горизонт» покажет, какие усилия предпринимают спасатели и обычные люди для сдерживания смертельной стихии.

Картина рассказывает о жителях Тюменской области, которые объединились перед лицом общей беды. Создатели картины использовали много архивных съемок и телерепортажей, чтобы передать истинные масштабы борьбы с лесными пожарами. Профессиональные ликвидаторы, добровольцы и очевидцы дали многочисленные интервью и рассказали, как происходит борьба с огнем, и каких усилий стоит сдержать смертельную стихию.

В фильме «Пылающий горизонт» также используются игровые эпизоды. Опираясь на свидетельства экспертов и участников тушения пожаров, создатели фильма отказались от прямой реконструкции, представив игровые эпизоды как своеобразный мост между документальными кадрами и личными воспоминаниями действующих лиц. В игровой части картины задействованы звезды российского кино Владимир Вдовиченков, Янина Студилина и Леонид Громов.

«Пылающий горизонт» – это история о двойственной природе огня, который испокон веков является источником необходимой энергии для людей, но, выйдя из-под контроля, превращается в разрушительную стихию. Фильм рассказывает о борьбе пожарных с огнем, важности взаимовыручки при встрече со страшным природным явлением, а также отмечает важность профилактики при обращении с огнем.

Картину спродюсировали Алексей Южаков, Дмитрий Колобов и Илья Ломанов, режиссеры – Алексей Южаков и Дмитрий Колобов, автор сценария – Алексей Южаков.