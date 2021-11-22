Инвестиции в искусство: как заработать на арт-рынке и почему непонятная абстракция может стоить миллионы?

Рынок искусства существует уже сотни лет. Картины, скульптуры и даже фотографии перепродаются на нем с наценками, не свойственными другим рынкам. Все дело в уникальности, эстетике и правильном пиаре. Рассказываем, как устроен арт-рынок.

Почему картина может стоить миллионы?

В отличие от других сфер, где ценообразование построено по схеме себестоимость плюс наценка за работу, сфера прекрасного ежегодно удивляет нас громкими аукционами и сумасшедшими ценами. Дело в том, кто на арт-рынке продают не просто картины, вместе с произведением продают и его историю (чем больше работа путешествует по коллекциям миллионеров и музеев, тем дороже она становится), имя создателя (чем известнее и скандальнее художник, тем ценнее его работы) и идею (концептуальное искусство часто ценится выше, чем просто талантливый рисунок).

Складывая все эти факторы и умножая их на популярность аукциона и маркетинговый талант арт-дилера, полотно с себестоимостью в несколько долларов превращается в дорогостоящий предмет искусства, за который богачи готовы драться, предлагая все больше и больше денег.

Как заработать на арт-рынке?

Коллекционеры с многомиллионным достатком зарабатывают на перепродаже старых картин и работ самых актуальных сегодня художников. За 10-20 лет стоимость такой работы в коллекции может вырасти в несколько раз. Однако это не означает, что арт-рынок доступен только только миллионерам. Новое искусство появляется каждый день и никто не знает точно, работы какого художника будут стоить миллионы через 10-20 лет. Поэтому ценители искусства пристально следят за молодыми художниками, скупая по дешевке работы тех, в ком виднеется перспектива.

Многие такие инвесторы отмечают, что если картина понравилась и вызвала эмоции — это верный признак того, что стоит ее купить. Даже если вот сейчас денег на нее нет, можно взять беспроцентный займ, но найти нужную сумму, ведь в мире искусства известны сотни историй о работах ноунеймов, купленных на барахолке, которые спустя время обретают ценность и стоят миллионы.

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