Красивые и брутальные следователи на ТВЦ снова берутся за дело

Канал ТВ Центр покажет продолжение детективных сериалов «Я иду тебя искать» и «Чистосердечное призвание».

Новый сезон «Я иду тебя искать» называется «Бумеранг» и будет показан в пятницу, 26 ноября. В роли капитана полиции и старшего следователя Максима Швец — Петр Рыков. Помогает брутальному сыщику практикантка и выпускница юридического факультета Мила Пятница в исполнении Софьи Хильковой. Параллельно она готовится к защите диплома, засиживаясь в архиве Управления СК. Свою уникальную способность безошибочно запоминать все факты, в том числе изученных ею архивных дел, Мила применяет в расследовании убийства гения советского сыска следователя Парфенова. Это преступление приводит Пятницу к новым подробностям в деле гибели ее матери. А опытный следователь Швец смотрит на молодую практикантку уже совсем другими глазами…

Интересные факты о «Я иду тебя искать»:

Возраст актрисы Софьи Хильковой практически соответствует возрасту ее героини: 20 лет. Но в отличие от Милы, Софья закончит институт только в следующем году (ТИ им. Б. Щукина).

Не смотря на столь юный возраст, Софья сыграла уже в 40 фильмах.

В субботу, 27 ноября, зрителей ждет встреча с еще одним капитаном полиции, пленяющим сердца – Стасом Ставицким (Павел Крайнов) в продолжении сериала «Чистосердечное призвание». Стас – необычный следователь. В отличие от Максима Швец, он модно и со вкусом одевается, ему знакомы понятия «экологичное существование» и ЗОЖ. После двух удачно расследованных дел его переводят в центральное управление. Неожиданно назначение на Петровку получает и Люся, его напарница (актриса Дарья Лузина). Им снова предстоит работать вместе и раскрывать самые сложные дела.

— Стас свиду успешный и холёный, но при этом у него огромные внутренние проблемы и переживания, связанные с отцом и вообще с ситуацией в семье. И мне кажется это прекрасно, что наш проект затрагивает такие вопросы, как проблемы отцов и детей, принятие самого себя в этом мире, — говорит Павел Крайнов. — Что касается моего героя и его напарницы, то это два человека, которых тянет друг к другу, и они обязаны быть вместе, но постоянно что-то вторгается в личное пространство между ними. В кадре мы старались показать не только расследования, но и их личные отношения, что, мне кажется, наиболее важным в любом кино.

— Люся – очень сложная личность, и этим она меня подкупила еще при первом знакомстве со сценарием. Такую искренность и прямоту нечасто встретишь в людях, она не изменяет ни себе, ни своим взглядам. Не скажу, что это ее плюс, скорее наоборот, такая принципиальность в ряде вопросов приводит ее к многочисленным конфликтам, в том числе с самой собой. По этой же причине, тема личной жизни и любви для нее пока закрыта. Говорю пока, потому что в новых сезонах мою героиню ждут перемены, во многом благодаря ее напарнику Стасу Ставицкому. Она изменится внешне, поменяется и ее характер, она станет увереннее и профессиональнее, — рассказывает Дарья Лузина. – Конечно, их со Стасом тянет друг другу с неимоверной силой. В новых сезонах будет больше психологии их взаимоотношений: кроме привычных пикировок и подколок во время общения, появляется еще и сумасшедшая ревность.

В этом сезоне можно будет увидеть и актрису Елену Бирюкову. Она играет Лилю — бывшую спортсменку и мачеху Глеба, из-за убийства которого и оказывается под следствием. Елена признается, что Лиля — достаточно яркий и колоритный персонаж, колоритный, хоть роль и небольшая.

Интересные факты о «Чистосердечном призвании»:

По признанию Павла Крайнова, он никогда не был мажором, в отличие от его героя Стаса, и вырос в простой интеллигентной семье.

В предстоящем сезоне появится новая героиня в исполнении актрисы Евгении Лаповой, в связи с чем между главными героями образуется классический любовный треугольник.

Актриса Дарья Лузина призналась, что эта роль помогла ей выйти из привычного амплуа и даже изменила ее: «Мы очень разные с моей героиней, и это мне нравится, ее смелость и взгляды на некоторые ситуации изменили и меня. Я, например, редко проявляю жесткость своего характера. Долгое время боролась со своим максимализмом и завышенными требованиями, прежде всего, к себе самой, но благодаря Люсе, поняла, что требовательность и жесткость могут быть достоинством».

Дарья также призналась, что ей было приятно предъявлять удостоверение и представляться по уставу. Она даже разыграла некоторых людей, пользуясь «служебным положением» своей героини.

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