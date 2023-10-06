ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявило об избрании Софьи Митрофановой на должность председателя совета директоров МТС Медиа. Софья Митрофанова вошла в состав совета директоров в качестве независимого члена. В состав совета директоров также входят три независимых директора: Сергей Титинков, Александр Плотников, Елена Бальмонт.

Софья Митрофанова работает в медиаиндустрии более 15 лет. С 2021 по 2023 годы занимала должность генерального директора онлайн-кинотеатра Premier. С 2020 по 2021 годы была директором дирекции по коммуникациям холдинга «Газпром-медиа». С 2018 по 2020 годы работала генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko и директором по контенту группы компаний Rambler, а с 2016 по 2018 года занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви».

С 2012 по 2016 годы была директором по продажам The Walt Disney CIS и отвечала за сделки с VOD в России на в странах бывшего СССР. С 2006 по 2011 года руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, где под ее руководством был запущен первый киноканал на польском языке Woina I Pokoj, который получил престижную награду Hot Bird Award как лучший киноканал.

«Мы отмечаем стремительные успехи команды медийного направления МТС. Менее чем за три года работы флагманский продукт “МТС Медиа”, онлайн-кинотеатр KION, занимает уверенную позицию среди лидеров отечественных стриминговых платформ, лишь продолжая наращивать индустриальное и зрительское признание. За успехами компании стоит талантливая команда, опыт и экспертиза генерального продюсера Игоря Мишина. Сегодня KION входит в пятерку самых популярных онлайн-кинотеатров в России и имеет аудиторию более семи миллионов пользователей по итогам первого полугодия 2023 года. Я рад тому, что Софья Митрофанова присоединится к Совету Директоров компании и сможет привнести свой вклад в дальнейшее развитие медийных проектов МТС», — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

«Реализация стратегии масштабирования медиабизнеса экосистемы МТС требует усиления команды, в первую очередь, за счет сильных специалистов с компетенцией в разных сегментах медиа, с опытом ведения сложных корпоративных процессов и эффективной работы по привлечению дополнительных ресурсов для стратегического развития. Пожелаем Софье удачи и успехов на этом трудном и интересном пути», — отметил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION, член совета директоров «МТС Медиа» Игорь Мишин.

«Для меня большая честь работать вместе с профессиональной командой “МТС Медиа”. Решение войти в совет директоров компании стало для меня ответственным шагом. “МТС Медиа” — это уникальный разносторонний проект, созданный совсем недавно, но уже продемонстрировавший впечатляющие результаты. Я рада объединить свои знания и опыт с экспертизой команды. Уверена, наше сотрудничество станет успешным, — отметила председатель совета директоров «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

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