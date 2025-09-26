ИРИ представил более 80 новых проектов на презентации сезона

В кинотеатре «Художественный» состоялась презентация нового сезона Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина рассказали о ключевых трендах смотрения, наиболее популярном контенте ИРИ и представили более 80 проектов разных жанров и форматов, которые в ближайший год выйдут на платформах и в соцмедиа.

«Уже несколько лет ИРИ совместно с индустрией вкладывается в российский контент, который будет интересен и близок людям в нашей стране. И мы видим промежуточный результат: российские сериалы в прошлом сезоне смотрели больше, чем в 2023-2024. В наступающем сезоне 2025-2026 мы прогнозируем, что динамика сохранится и зрители продолжат смотреть отечественные проекты. Сегодня всем нужны национальные герои — и не только исторические, но и живущие среди нас здесь и сейчас. Люди хотят историй о нас самих, с понятными нам ценностями и вопросами, которые волнуют именно наше общество. И это правильно: мы можем создавать что-то достойное и интересное миру только тогда, когда мы интересны сами себе. Именно в этом ключевой посыл нашей работы, проектов, которые выйдут в ближайший год и новых конкурсов, которые мы запускаем», – рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Гостями презентации стали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ, Народный артист России Дмитрий Певцов, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства, директор Дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков, генеральный продюсер НТВ, председатель Продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер «НМГ Студии», режиссер Федор Бондарчук, генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов, заместитель генерального директора по контенту Wink Александр Косарим, генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE Давид Кочаров, креативный директор KION Илья Бурец, руководитель Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса Михаил Китаев, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, режиссеры Карен Оганесян, Дмитрий Тюрин, Илья Учитель, оператор и режиссер Юрий Коробейников, продюсеры Сергей Бондарчук, Рената Пиотровски, Гурам Габуния, Нелли Яралова, Полина Иванова, Теймур Джафаров, Давид Ткебучава, актеры Павел Ворожцов, Александр Голубев, Владимир Канухин, Александар Радойичич, Федор Лавров, Сергей Марин, Денис Власенко, актрисы Ирина Пегова, Ника Здорик, Вильма Кутавичюте, Мария Лисовая, Виктория Маслова, Полина Айнутдинова, Лукерья Ильяшенко, Янина Студилина, телеведущая Юлия Барановская, блогер Саша Стоун и многие другие.