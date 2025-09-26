Вышел тизерный постер сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской

Студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ представляют тизерный постер сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской — напряжённой истории о сотруднице таможни Светлане Суворовой, которая оказывается втянутой в криминальные разборки на границе с Финляндией. Первый показ сериала прошел на фестивале «Новый сезон» и получил теплые отзывы профессионалов, которые отметили необычную роль Елизаветы Боярской.

Вместе с Боярской в сериале снялись Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина, режиссёр — Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»). Сценаристы — Настя Кузнецова («Чики») и Роман Жигалов. Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION, а затем — в эфире телеканала НТВ.

На прошлой неделе на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи состоялся первый показ криминальной драмы «Тоннель». Проект представили режиссер Флюза Фархшатова, продюсеры Максим Филатов, Илья Бурец, Теймур Джафаров и Ирина Щербович-Вечер, а также актеры Елизавета Боярская, Сергей Гилев и Даниил Страхов.

Критики встретили «Тоннель» положительными отзывами. Сусанна Альперина отметила интригующий сюжет: «Сериал заинтриговал настолько, что я уже придумала сразу несколько ходов его развития». С ней согласился Сергей Ефимов, охарактеризовавший проект как «цепляющий, напряженный, не отпускающий». Елизавету Боярскую он назвал «нашей Кейт Уинслет», а Арина Бородина подчеркнула, что талантливая игра актрисы — в том числе заслуга режиссера Флюзы Фархшатовой. «Когда у актрисы есть роль, в которой даже в двух сериях можно так раскрыться и быть на крупном плане в столь разных диапазонах в детективном сериале, это и заслуга актрисы, и режиссёра», — отметила Бородина.

Неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где всё решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока мафия не похитила её мужа. Шанс вернуть его есть, для этого Свете придется забыть о своих принципах и пойти на сделку со своей совестью. Но готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?

«У моей героини Светланы очень интересное развитие от начала и до конца. Мы встречаем ее практически гоголевским персонажем, «маленькой женщиной», у которой есть убежденные представления о том, как все должно быть устроено дома и на работе. Она такая правильная, порядочная, дотошная, совсем не гибкая, очень ответственная. Светлана убеждена в том, что она всегда во всем права, и в том, что семья у нее счастливая, но это не так — как раз-таки из-за рамок и из-за ее жесткости. Когда Светлана сталкивается с обстоятельствами, в которых на кону оказывается жизнь ее семьи, она обнаруживает в себе тайные желания и качества. По ходу истории ей приходится не просто мириться с ними — они ее полностью подчиняют, и Светлана обнаруживает в себе человека, которого она затыкала. Она боялась признаться самой себе в том, кто она на самом деле и из чего она состоит. Для меня это история о том, что нужно прислушиваться к себе и не пытаться жить навязанными ценностями, даже если эти ценности навязаны семьей. Нужно довериться себе и понять, чего именно вы хотите от жизни. А эти желания могут быть самыми неожиданными. Выбор жизненного пути должен принадлежать только вам», – рассказала актриса Елизавета Боярская.

Одна из фишек «Тоннеля» — необычный подход к кастингу: роли финских мафиози сыграли российские театральные актёры, для многих это стало первым опытом в кино. Съёмки проходили в аутентичных локациях Санкт-Петербурга, Шушар, Токсовского карьере, а также в приграничных городах Неман и Советск (Калининградская область).

Для Елизаветы Боярской «Тоннель» стал актёрским вызовом и возможностью выйти за пределы привычных амплуа. В проекте она играет строгую и скрупулёзную таможенницу, которую в родном городке привыкли считать «серой мышью». Но по ходу истории героине предстоит пройти путь радикального внутреннего перелома и впервые переступить собственные принципы. Режиссёр Флюза Фархшатова подчёркивает, что перед всей командой стояла сложная задача — превратить яркую и эффектную актрису в максимально незаметную героиню, стереть привычную внешнюю харизму Боярской, а затем показать, как «мышь» обретает силу.