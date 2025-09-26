МАРФА подарила новую жизнь хиту Наталии Власовой

Певица МАРФА представила новую песню «Мне не хватает тебя», написанную в соавторстве Виктором Дробышем и Наталией Власовой. Композиция о том, как жизнь теряет смысл, когда рядом нет близкого человека. Трек объединяет современное звучание поп-музыки и эмоциональную подачу, которая уже стала фирменной чертой артистки.

Голос МАРФЫ раскрывает знакомый текст по-новому, делая песню максимально личной и трогательной. «Я надеюсь, что свежее прочтение песни в моём исполнении найдёт отклик в каждом сердце», – отмечает певица.

Соавтор песни Наталия Власова добавляет: «Потрясающая девочка с роскошным голосом и уникальной манерой пения. Её выступления на конкурсе «Ну-ка, все вместе!» я пересматривала по раза по три минимум – настолько ярко и самобытно это было. Поэтому я очень рада, что из ее души в этот раз вылилась эта песня. И это будет абсолютно новая жизнь произведения, которое мы с Виктором так любим».

МАРФА – артист Национальной Музыкальной Корпорации Виктора Дробыша, победительница международного вокального конкурса «Звезда-2025» и финалистка проекта «Ну-ка, все вместе!». Выпускница академии Ларисы Долиной и лучший студент Гнесинки, она уже выступала на крупнейших площадках страны: Кремлёвский дворец, Московский театр эстрады, стадион «Лужники» и других. В её репертуаре песни «Не вспоминай», «Вот так бывает» и новая проникновенная работа, продолжающая линию искренних и эмоциональных композиций артистки.

Этот сингл – новый шаг в её творчестве, где она соединили современное звучание и эмоциональность.