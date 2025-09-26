Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиМАРФА подарила новую жизнь хиту Наталии Власовой

МАРФА подарила новую жизнь хиту Наталии Власовой

editor
By editor
40
марфа - мне не хватает тебя

Певица МАРФА представила новую песню «Мне не хватает тебя», написанную в соавторстве Виктором Дробышем и Наталией Власовой. Композиция о том, как жизнь теряет смысл, когда рядом нет близкого человека. Трек объединяет современное звучание поп-музыки и эмоциональную подачу, которая уже стала фирменной чертой артистки.

Голос МАРФЫ раскрывает знакомый текст по-новому, делая песню максимально личной и трогательной. «Я надеюсь, что свежее прочтение песни в моём исполнении найдёт отклик в каждом сердце», – отмечает певица.

Соавтор песни Наталия Власова добавляет: «Потрясающая девочка с роскошным голосом и уникальной манерой пения. Её выступления на конкурсе «Ну-ка, все вместе!» я пересматривала по раза по три минимум – настолько ярко и самобытно это было. Поэтому я очень рада, что из ее души в этот раз вылилась эта песня. И это будет абсолютно новая жизнь произведения, которое мы с Виктором так любим».

МАРФА – артист Национальной Музыкальной Корпорации Виктора Дробыша, победительница международного вокального конкурса «Звезда-2025» и финалистка проекта «Ну-ка, все вместе!». Выпускница академии Ларисы Долиной и лучший студент Гнесинки, она уже выступала на крупнейших площадках страны: Кремлёвский дворец, Московский театр эстрады, стадион «Лужники» и других. В её репертуаре песни «Не вспоминай», «Вот так бывает» и новая проникновенная работа, продолжающая линию искренних и эмоциональных композиций артистки.

Этот сингл – новый шаг в её творчестве, где она соединили современное звучание и эмоциональность.

Предыдущая статья
ИРИ представил более 80 новых проектов на презентации сезона
Следующая статья
«Поздно»: ice Lo и ANDRO выпустили пронзительный поп-R&B сингл

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru