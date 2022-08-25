Исполнительным директором Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника назначена Алина Сапрыкина. Руководство Сергиево-Посадского музея готовится представить концепцию развития на ближайшие годы.

Сергиево-Посадский музей-заповедник – один из крупнейших музеев Московской области, обладающий уникальным собранием русского искусства. «Эрмитаж русской культуры» – так называл его академик Лихачев. Музей был создан в 1920 году на основе художественных сокровищ Троице-Сергиевой Лавры, позже его фонды пополнялись коллекциями местного краеведческого музея, московского музея народных художественных ремесел, частными коллекциями. Собрание музея-заповедника насчитывает 200 тысяч экспонатов, среди которых редкие памятники отечественной культуры: иконы, средневековые рукописи и старопечатные книги, памятники лицевого и орнаментального шитья, золотого и серебряного дела, а также произведения живописи, графики, народного и современного декоративно-прикладного искусства. Музей сегодня размещается в четырех исторических зданиях Сергиева Посада.

Алина Сапрыкина руководила крупнейшим музейным объединением столицы, Музеем Москвы, с 2013 по 2019 год, возглавляла Секцию городских музеев в Союзе музеев России. Прежде в течение восьми лет работала арт-директором «Artplay», первого кластера креативных индустрий, открывшегося в Москве и в России. До назначения на новую должность была главным куратором Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. По совместительству являлась советником министра Правительства Московской области по туризму на общественных началах. Окончила философский факультет и аспирантуру МГУ имени Ломоносова.

В настоящий момент Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник готовится представить новую концепцию развития, разрабатываемую при поддержке Его Преосвященства Владыки Феогноста (Гузикова) и ориентированную на актуализацию деятельности музея-заповедника, его выставок и событий, рассчитанных на самые разные аудитории. Концепция призвана усилить туристический потенциал комплекса, являющегося частью уникального «города-музея» Сергиева Посада.

«Сергиев Посад – особенное во всех отношениях место, здесь находится Троице-Сергиева Лавра, наша историческая и духовная святыня. Ризница Лавры относится к Сер-гиево-Посадскому музею-заповеднику, недавно в ней проведена реэкспозиция. Вместе с тем необходимо развивать другие пространства и направления музея: художественное с упором на выставки, краеведческое, традиционное народное искусство. Приоритетные задачи нового исполнительного директора музея – предельно бережная модернизация музейных пространств и их современное осмысление, событийное наполнение – по всем этим направлениям мы ждем предложений», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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