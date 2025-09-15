Исторические квесты для школьников проведут в Музее Победы

В Музее Победы стартовали историко-образовательные квесты для московских школьников. В течение 2025-2026 учебного года учащиеся 1-11 классов столичных общеобразовательных учреждений смогут бесплатно принять участие в интерактивных программах по масштабным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

«Ежедневно по будням весь учебный год в Музее Победы будут проводиться уникальные познавательные программы для школьников. Ребята не только получат новые знания о событиях Великой Отечественной войны, но и погрузятся в атмосферу военной эпохи, эмоционально прочувствуют, как это было», – отметили в Музее Победы.

В главном здании музея на Поклонной горе пройдут квесты «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Воссозданное с потрясающей исторической достоверностью пространство позволит школьникам перенестись в события военного времени. В ходе квестов участники смогут увидеть трехмерные панорамы, голографические проекции, фильмы-реконструкции, мультимедийные комплексы с интерактивными возможностями и элементы иммерсивного театра, а также уникальную светозвуковую 3D-инсталляцию «Дорога к Победе».

«Для продуктивной работы команде участников выдаётся маршрутная карта. За отведенное время группа должна посетить все объекты согласно маршрутной карте, решить интересные загадки, собрать архив исторических материалов, воссоздать фрагмент фильма и многое другое», – поделились в Музее Победы.

Ребят также ждет интерактивная экскурсия «Путешествие в историю. Вера в Победу». В многочисленных локациях трехмерной экспозиции «Подвиг Народа» юные гости услышат рассказ экскурсовода о вкладе религиозных деятелей в приближение Победы в Великой Отечественной войне и выполнят тематические задания. В ходе экскурсии ребята познакомятся с подвигами священников-партизан, узнают, откуда взялось выражение «сестра милосердия», какой день недели напоминает о главном христианском празднике, какие качества воспитывает в себе воин-защитник, из чего состоит облачение священнослужителя и многое другое.

Квесты проводятся совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.