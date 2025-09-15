АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваИсторические квесты для школьников проведут в Музее Победы

Исторические квесты для школьников проведут в Музее Победы

editor
By editor
64
квесты в музее победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы стартовали историко-образовательные квесты для московских школьников. В течение 2025-2026 учебного года учащиеся 1-11 классов столичных общеобразовательных учреждений смогут бесплатно принять участие в интерактивных программах по масштабным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

«Ежедневно по будням весь учебный год в Музее Победы будут проводиться уникальные познавательные программы для школьников. Ребята не только получат новые знания о событиях Великой Отечественной войны, но и погрузятся в атмосферу военной эпохи, эмоционально прочувствуют, как это было», – отметили в Музее Победы.

В главном здании музея на Поклонной горе пройдут квесты «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Воссозданное с потрясающей исторической достоверностью пространство позволит школьникам перенестись в события военного времени. В ходе квестов участники смогут увидеть трехмерные панорамы, голографические проекции, фильмы-реконструкции, мультимедийные комплексы с интерактивными возможностями и элементы иммерсивного театра, а также уникальную светозвуковую 3D-инсталляцию «Дорога к Победе».

«Для продуктивной работы команде участников выдаётся маршрутная карта. За отведенное время группа должна посетить все объекты согласно маршрутной карте, решить интересные загадки, собрать архив исторических материалов, воссоздать фрагмент фильма и многое другое», – поделились в Музее Победы.

Ребят также ждет интерактивная экскурсия «Путешествие в историю. Вера в Победу». В многочисленных локациях трехмерной экспозиции «Подвиг Народа» юные гости услышат рассказ экскурсовода о вкладе религиозных деятелей в приближение Победы в Великой Отечественной войне и выполнят тематические задания. В ходе экскурсии ребята познакомятся с подвигами священников-партизан, узнают, откуда взялось выражение «сестра милосердия», какой день недели напоминает о главном христианском празднике, какие качества воспитывает в себе воин-защитник, из чего состоит облачение священнослужителя и многое другое.

Квесты проводятся совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.

Предыдущая статья
Готовимся к поступлению в художественное училище: руководство для родителей и учащихся
Следующая статья
Яндекс запустит арт-проект «Глазами разных» в семи городах России

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru